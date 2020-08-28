Дмитрий Исхаков опубликовал кадры стильной фотосессии красавца-сына Полины Гагариной: «Тигр»
Фото: www.instagram.com/isxakov/
Дмитрий Исхаков и Полина гагарина расстались несколько месяцев назад, но официально еще не развелись. После разрыва экс-супруги сохранили теплые отношения ради детей Андрея и Мии. Причем, фотограф не делает различий между дочерью и сыном бывшей жены — любит их одинаково и много времени проводит с обоими.
В Instagram Дмитрий опубликовал кадры стильной фотосесии сына Полины Гагариной. На снимках парень, которому скоро будет 13 лет, выглядит старше своего возраста.
«Тигр», — лаконично и любя подписал автор фотографии.
«Красавец какой. Ну в жизни не дашь его возраст. 16 минимум», — отметила Эвелина Хромченко в комментариях.
«Бомба», «Андрю прекрасный», «На Губина похож в юности», «Очень красивые фото, только в глазах боль...», «Ну очень красивый», «Какой красивый и талантливый парень. Пусть ему в жизни непременно повезет!», «Очень красивый, глубокий парень. А вы суперфотограф и человек интересный», «Вау, какой красавец растет! У вас, безусловно, талант, но и у парня отменные данные», — выразили мнение подписчики Исхакова.
Напомним, Полина Гагарина родила Андрея в октябре 2007 года, когда была замужем за актером Петром Кисловым.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
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