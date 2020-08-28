Дмитрий Исхаков опубликовал кадры стильной фотосессии красавца-сына Полины Гагариной: «Тигр»

Дмитрий Исхаков и Полина гагарина расстались несколько месяцев назад, но официально еще не развелись. После разрыва экс-супруги сохранили теплые отношения ради детей Андрея и Мии. Причем, фотограф не делает различий между дочерью и сыном бывшей жены — любит их одинаково и много времени проводит с обоими.

В Instagram Дмитрий опубликовал кадры стильной фотосесии сына Полины Гагариной. На снимках парень, которому скоро будет 13 лет, выглядит старше своего возраста.

«Тигр», — лаконично и любя подписал автор фотографии.