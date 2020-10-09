Ирина Виторган показала нежное видео с подросшими милашками-дочками: «Мир да любовь»

«Скоро вместе будут играть, потом учиться и делиться секретами. Будет самая прочная кровная связь на всю жизнь... Мы с братом так живем», «Кларочка уже вовсю шоферит! И мотор у нее мощный, громко работает», «Какое милое видео, Ирина, сердце радуется за ваших дочек», «Всегда жду видео с вашими обожульками! Куколки!», «Счастья девочкам! И родителям 120 лет жизни!», — прокомментировали подписчики Виторган.

Ирина и Эммануил Виторган вместе уже 20 лет. Их роман начался через несколько месяцев после того, как народный артист овдовел (его второй супругой и матерью сына Максима была актриса Алла Балтер, — прим. ред.). Когда они стали жить вместе, Ирине было всего 38 лет, и долгие годы она мечтала о ребенке, о чем призналась в интервью. Но счастье пришло к ним гораздо позже.

Первая дочь супругов Этель появилась на свет в феврале 2018 года. Новость стала полной неожиданностью для поклонников. К тому же Ирина с супругом уверяли, что девочку она выносила сама. Но их знакомые рассказывали, что не видели ее с животом.

Во второй раз Виторганы стали родителями летом 2019-го, когда родилась их Клара (назвали в честь бабушки по линии отца). В этот раз «молодые» родители признались, что воспользовались услугами суррогатной матери. В одном из ток-шоу Виторганы рассказали, что у них могло бы быть и больше малышей — было «много эмбрионов». «Но мы остановимся, надо двух детей вырастить», — сказала Ирина Виторган.

Напомним, что у 80-летнего Эммануила Виторгана есть 54-летняя дочь Ксения от первой супруги Тамары Румянцевой и 48-летний сын Максим от второй жены Аллы Балтер.