Эммануил Виторган показал 3-месячную дочь и рассказал подробности о ее рождении: «Эмбрионов было много»
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Фото: Кадр программы
79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина стали гостями в программе «звезды сошлись», посвященной позднему материнству. Чета актеров стали родителями в первый раз 1,5 года назад — у них родилась дочь Этель. А в августе 2019-го Виторганы представили миру свою вторую малышку Клару. Эммануил Гедеонович рассказал, что назвал младшую дочь в честь своей мамы: «Я боготворю ее навсегда», — признался народный артист РФ.
В программе супруги Виторган признались, что появление на свет их дочери Этель было сюрпризом даже для них самих, а вторую малышку они родили уже целенаправленно, чтобы старшая девочка не росла одна.
Фото: Кадр программы
«Эмбрионов было много, благодаря Эммануилу Гедеоновичу, — шутя заявила Ирина Виторган, похлопав мужа. — Еще и осталось. Но о третьем ребенке мы уже не думаем».
Ирина Виторган впервые познала материнства в браке с Эммануилом Гедеоновичем. И она благодарит супруга, что ради нее он пошел на этот ответственный шаг. «Я благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем, что долго проживем», — сказала Ирина в студии.
Фото: Instagram, кадры программы «Звезды сошлись»
Видео: НТВ
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