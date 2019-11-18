Эммануил Виторган показал 3-месячную дочь и рассказал подробности о ее рождении: «Эмбрионов было много»

Ирина Виторган впервые познала материнства в браке с Эммануилом Гедеоновичем. И она благодарит супруга, что ради нее он пошел на этот ответственный шаг. «Я благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем, что долго проживем», — сказала Ирина в студии.