passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Эммануил Виторган показал 3-месячную дочь и рассказал подробности о ее рождении: «Эмбрионов было много»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Эммануил и Ирина Виторган

Фото: Кадр программы

Актер с супругой Ириной приняли участие в популярном ток-шоу.

79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина стали гостями в программе «звезды сошлись», посвященной позднему материнству. Чета актеров стали родителями в первый раз 1,5 года назад — у них родилась дочь Этель. А в августе 2019-го Виторганы представили миру свою вторую малышку Клару. Эммануил Гедеонович рассказал, что назвал младшую дочь в честь своей мамы: «Я боготворю ее навсегда», — признался народный артист РФ.

В программе супруги Виторган признались, что появление на свет их дочери Этель было сюрпризом даже для них самих, а вторую малышку они родили уже целенаправленно, чтобы старшая девочка не росла одна.

Клара, когда ей было 2 месяца

Фото: Кадр программы

«Эмбрионов было много, благодаря Эммануилу Гедеоновичу, — шутя заявила Ирина Виторган, похлопав мужа. — Еще и осталось. Но о третьем ребенке мы уже не думаем».

Ирина Виторган впервые познала материнства в браке с Эммануилом Гедеоновичем. И она благодарит супруга, что ради нее он пошел на этот ответственный шаг. «Я благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем, что долго проживем», — сказала Ирина в студии.

Фото: Instagram, кадры программы «Звезды сошлись»

Видео: НТВ

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!