58-летняя жена Эммануила Виторгана наслаждается поздним материнством: «Мечтала только об одном — иметь детей»

«Прелестницы, пусть по жизни везет их волшебная карета, а пейзажи будут волшебные!», «О такой маме можно мечтать!!!», «Какие хорошенькие малышки!!!», «Ой, Боже мой! что же это за чуды?», «Кудряшка и Неваляшка🌺! Счастья им бесконечного и беззаботного детства с любящими родителями!», «Ирина , спасибо!!! Вы, правда, пример, а дети — просто Чудо и очарование!!!», «Такие милые детки, на маму похожи)))», «Радости сладкие», «Будьте счастливы, Принцессы и их Мама!», «Сестренки очень похожи на брата Максима 😊. Пусть будут счастливы и здоровы», — комментируют подписчики.

Напомним, Ирина Виторган рассказывала, что сама родила дочь Этель, однако многие уверены, что супруга Эммануила Гедеоновича лукавит. Когда родилась младшая дочь, супруги объявили, что девочку им выносила суррогатная мама.