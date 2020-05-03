58-летняя жена Эммануила Виторгана наслаждается поздним материнством: «Мечтала только об одном — иметь детей»
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
80-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина воспитывают двоих детей — 2-летнюю Этель и 8-месячную Клару. В семейном Instagram Ирина, наслаждающаяся поздним материнством, призналась, что стать мамой было ее единственной мечтой: «Никогда ни о чем в жизни не мечтала, только об одном-иметь детей... Причём девочку, а тут две... До сих пор, как во сне!👧🏽😍 А сбылась ли ваша мечта ? Если нет, не отчаивайтесь! Все получится! Главное захотеть. Я вдохновляю ВАС, а вы загадайте сейчас, и пусть исполнится!🙏❤️ Ваша Ирина Виторган».
«Прелестницы, пусть по жизни везет их волшебная карета, а пейзажи будут волшебные!», «О такой маме можно мечтать!!!», «Какие хорошенькие малышки!!!», «Ой, Боже мой! что же это за чуды?», «Кудряшка и Неваляшка🌺! Счастья им бесконечного и беззаботного детства с любящими родителями!», «Ирина , спасибо!!! Вы, правда, пример, а дети — просто Чудо и очарование!!!», «Такие милые детки, на маму похожи)))», «Радости сладкие», «Будьте счастливы, Принцессы и их Мама!», «Сестренки очень похожи на брата Максима 😊. Пусть будут счастливы и здоровы», — комментируют подписчики.
Напомним, Ирина Виторган рассказывала, что сама родила дочь Этель, однако многие уверены, что супруга Эммануила Гедеоновича лукавит. Когда родилась младшая дочь, супруги объявили, что девочку им выносила суррогатная мама.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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