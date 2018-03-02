78-летнего Эммануила Виторгана поздравляют с рождением ребенка

В мае 2017 года телеведущая Лена Кудрявцева случайно проговорилась, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик планируют стать родителями. Когда новость об этом растиражировали СМИ, супруга режиссера прокомментировала информацию. На предположения о том, что она беременна, женщина ответила удивленным восклицанием: «Вы с ума сошли?»

Разговоры о том, что у пары все-таки случилось пополнение, ходили с 21 февраля — после того, как Эммануил разместил в соцсетях пост о поисках няни.

Сегодня инсайдеры сообщили, что 78-летний Виторган и 56-летняя Млодик стали родителями. Ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери. Сообщается, что у пары родилась девочка.

Чуть позже Ирина подтвердила слухи. «Да, у нас родился ребенок», — процитировал ее «СтарХит».

Ирина Млодик — третья супруга Эммануила Виторгана. От первого брака с Тамарой Румянцевой у артиста есть дочь Ксения, от второй по счету супруги Аллы Батлер — Максим Виторган.

Поздравляем семейную пару!

Фото: eastnews, globallookpress