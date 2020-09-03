«20 лет как один день»: Эммануил и Ирина Виторган нежно поздравили друг друга с годовщиной отношений
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Эммануил и Ирина Виторган отмечают 20-ю годовщину начала романа. Супруги нежно поздравили друг друга в соцсети, опубликовав трогательное фото, где они держатся за руки. «20 лет как один день», — так описали свою жизнь «молодожены».
«Красивые», «Очень красивая пара, здоровья мира и любви вашей семье», «Будьте счастливы, как на вас приятно смотреть. Ведь это большое счастье, когда родные души вместе!», «Поздравляю вас с таким замечательным событием — с днем свадьбы!», «Счастья вам», — пожелали супругам Виторган.
38-летняя Ирина Млодик стала третьей супругой 60-летнего на то время Эммануила Виторгана. Брак актера с первой женой Тамарой Румянцевой продлился несколько лет, родилась дочь Ксения (сейчас у нее самой уже взрослые дети и внуки). Со второй супругой Аллой Балтер Эммануил Виторган прожил 28 лет, вплоть до ее смерти в 2000 году, в семье родился сын Максим. С третьей женой Ириной актер растит двух маленьких дочек Этель и Клару.
Фото и видео: Instagram Эммануила Виторгана, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!