«20 лет как один день»: Эммануил и Ирина Виторган нежно поздравили друг друга с годовщиной отношений

«Красивые», «Очень красивая пара, здоровья мира и любви вашей семье», «Будьте счастливы, как на вас приятно смотреть. Ведь это большое счастье, когда родные души вместе!», «Поздравляю вас с таким замечательным событием — с днем свадьбы!», «Счастья вам», — пожелали супругам Виторган.

38-летняя Ирина Млодик стала третьей супругой 60-летнего на то время Эммануила Виторгана. Брак актера с первой женой Тамарой Румянцевой продлился несколько лет, родилась дочь Ксения (сейчас у нее самой уже взрослые дети и внуки). Со второй супругой Аллой Балтер Эммануил Виторган прожил 28 лет, вплоть до ее смерти в 2000 году, в семье родился сын Максим. С третьей женой Ириной актер растит двух маленьких дочек Этель и Клару.