Ирина Виторган показала, как отучает младшую дочь от соски: «Ребенок счастлив»
Фото: Instagram Ирины Виторган
Эммануил и Ирина Виторган стали родителями очаровательных дочек в зрелом возрасте. Теперь они наслаждаются отцовством и материнством и делятся эмоциями с поклонниками. В Instagram супругов регулярно появляются их Этель и Клара.
В очередной раз Ирина Виторган поделилась с фолловерами милым видео, в котором показала младшую дочь. «Кларочка... Отучаем от соски! #любовькдетям #виторган #ребеноксчастлив», — подписала она трогательное видео с малышкой.
Поклонников пары ролик не оставил равнодушными. «Лапушка милая», «Солнышко Кларочка, она еще хочет соску», «Прелесть», «Милашка, такая спокойная!», «Девчонка улыбкам! Милая такая», «Сладенькая Пусечка !!! Так мало показываете, соскучилась», «Какая же куколка», «Как две сестрички похожи друг на друга. Они просто Очаровашки», «Солнышко», «Сладенькая бусинка», — пишут они в многочисленных комментариях.
Ирина и Эммануил Виторган вместе уже 20 лет. Их роман начался через несколько месяцев после того, как народный артист овдовел (его второй супругой и матерью сына Максима была актриса Алла Балтер, — прим. ред.). Когда они стали жить вместе, Ирине было всего 38 лет, и долгие годы она мечтала о ребенке, о чем призналась в интервью. Но счастье пришло к ним гораздо позже.
Первая дочь супругов Этель появилась на свет в феврале 2018 года. Новость стала полной неожиданностью для поклонников. К тому же Ирина с супругом уверяли, что девочку она выносила сама. Но их знакомые рассказывали, что не видели ее с животом.
Во второй раз Виторганы стали родителями летом 2019-го, когда родилась их Клара (назвали в честь бабушки по линии отца). В этот раз «молодые» родители признались, что воспользовались услугами суррогатной матери. В одном из ток-шоу Виторганы рассказали, что у них могло бы быть и больше малышей — было «много эмбрионов». «Но мы остановимся, надо двух детей вырастить», — сказала Ирина Виторган.
Напомним, что у 80-летнего Эммануила Виторгана есть 54-летняя дочь Ксения от первой супруги Тамары Румянцевой и 48-летний сын Максим от второй жены Аллы Балтер.
Фото: instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!