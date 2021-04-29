Граница на замке: Кудрявцева, Седокова и другие звезды, оставшиеся без отдыха в Турции
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Фото: Instagram
Россияне остались без традиционных майских каникул на берегах Турции. Из-за неблагоприятной ситуации с Covid-19 туристов в стране не ждут. В Турции до 17 мая вводят локдаун. Отдохнуть там не получится и из-за отмененного авиасообщения.
До того, как объявили о «закрытии» Турции, Россияне купили туда туры на миллиарды рублей. Наверняка среди тех, кто остался в «пролете», были и знаменитости. Многие российские селебрити часто летали туда отдыхать.
Instagram знаменитостей пестрел фотографиями с загорелыми телами и местными деликатесами.
Анна Седокова во время одной из поездок на море хвасталась своей, как ей кажется, неидеальной фигурой. Певица называла себя толстенькой и признавалась, что любит свое тело.
Фото: Instagram
В 2020 году Рита Дакота Улетела отдыхать на море с дочерью и любимым мужчиной, но застряла там из-за теста на коронавирус.
Но в итоге всем удалось вырваться из отпуска и вернуться домой.
Наталья Подольская отдыхала на море, будучи уже «прилично беременной». На отдыха она летала в компании сестры Юлианы, сына Артема и племянниц. Тогда ее попрекнули тем, что простым Россиянам в эпоху коронавируса подобный отдых недоступен.
Фото: Instagram
Катерина Шпица с отдыха в Турции информировала поклонников о том, что она и в отпуске не забывает заниматься портом, и показывала свою идеальную фигуру.
Лера Кудрявцева также показывала фолловерам свои апетитные формы и то, чем их угощали в отеле.
Анастасия Волочкова, которая летала в Турцию часто, хвалилась то веерними нарядами, то своими традиционными шпагатами, которые она делает везде, где только возможно.
Фото: Instagram
Максим Виторган отдыхал в Турции с младшим сыном Платоном, а Ксения Бородина — с мемьей. А однажды она устроила тур по местам съемок своих любимых турецких сериалов.
Ольга Бузова хвасталась с отдыха на море стройной фигурой и новыми купальниками, собирая сотник омплиментов от фанатов.
Фото: Instagram
Регина Тодоренко и Влад Топалов побывали на турецких берегах, когда их сын Миша был еще совсем маленьким.
Фото и видео: Instagram
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