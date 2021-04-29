Граница на замке: Кудрявцева, Седокова и другие звезды, оставшиеся без отдыха в Турции

Россияне остались без традиционных майских каникул на берегах Турции. Из-за неблагоприятной ситуации с Covid-19 туристов в стране не ждут. В Турции до 17 мая вводят локдаун. Отдохнуть там не получится и из-за отмененного авиасообщения.

До того, как объявили о «закрытии» Турции, Россияне купили туда туры на миллиарды рублей. Наверняка среди тех, кто остался в «пролете», были и знаменитости. Многие российские селебрити часто летали туда отдыхать.

Instagram знаменитостей пестрел фотографиями с загорелыми телами и местными деликатесами.

Анна Седокова во время одной из поездок на море хвасталась своей, как ей кажется, неидеальной фигурой. Певица называла себя толстенькой и признавалась, что любит свое тело.