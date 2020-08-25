Вкусная еда, живописные пейзажи и романтика: Светлана Бондарчук наслаждается медовым месяцем в Турции
Фото: Instagram Сергея Харченко
Счастливые и влюбленные молодожены публикуют на своих страницах в Instagram фото и видео из солнечной Турции. Сергей и Светлана демонстрируют обручальные кольца и наслаждаются морскими прогулками, вкусной едой, живописными пейзажами и, конечно, обществом друг друга.
Фото: Instagram Светланы Бондарчук
На некоторых снимках Бондарчук в очередной раз похвасталась стройной модельной фигурой, которую не могут испортить даже гамбургеры и картошка фри, которые она позволяет себе во время медового месяца.
Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Напомним, официальная церемония бракосочетания Светланы Бондарчук и Сергея Харченко прошла в Гагаринском ЗАГСе столицы. «Ура! Любовь спасеет мир!» — написала Светлана под фото, на котором надевает на палец Сергею обручальное кольцо. Веселое торжество по случаю бракосочетания влюбленные устроили в одном из популярных московских ресторанов. В день свадьбы Бондарчук сменила три эффектных платья, а завершала образ задорная короткая фата. «Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! ДВЕ! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. <...>Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «ДА». Одна примерка в @edem.official — и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей — и я невеста. Ах ДА, женаааа», — рассказала она.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!