Улетевшую в Турцию Подольскую уличили в лукавстве: «Простым людям бы так не повезло»
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Беременная Наталья Подольская с сыном, сестрой и племянницами решила отправиться на отдых в Турцию. Однако в аэропорту большую семью ждали неприятные известия — у загранпаспортов племянниц певицы заканчивается срок действия, поэтому девочкам и их маме не разрешили вылет. Подробностями истории рыжеволосая артистка поделилась в блоге: «У дочек @yuliana_pod паспорта заканчиваются в октябреи по правилам (о которых мы не знали), они не могут лететь. Реву былооо . Конечно, очень расстроились (Мы грустно полетели с Тёмой. А моя телец-мать - @yuliana_pod побежала в мфц прямо из аэропорта, и там вошли в положение и в самые краткие сроки сделали нашим малышкам новые паспорта! Без всякого блата, без фамилий, просто по-человечески!!! Чудо».
С билетами в Турцию Юлиане Подольской помог генеральный директор авиакомпании, с которым Наталья летела одним рейсом: «Хочу поблагодарить Квирквия Бесики Гивиевича, с которым я летела одним рейсом, и он, опять же по-человечески, вошёл в положение, и девочек посадили на рейс спустя несколько дней. А ведь билетов нет!!!! Добрые люди существуют, главное правильно свою просьбу изложить. Большое спасибо».
Тем не менее, подписчики не верят в то, что сестры не воспользовались «звездной» фамилией: «Если бы вы были обычной неизвестной женщиной, боюсь, что вряд ли бы у вас все так получилось», «Отлично. Только зачем лукавить? Без блата, без фамилий…», «А если рейс забит, то кого, простите, с него сняли, для не блатных, к кому отнеслись не по-человечески?», «Простым бы людям так не повезло», «Особенно без фамилий….ну, Наталья, не завирайтесь…», «Ага, была б простая Иванова, её бы отправили ждать как положено».
Однако большинство комментаторов искренне порадовались за Наталью и ее близких и вновь осыпали певицу поздравлениями со скорым прибавлением в семействе.
Напомним, разговоры о второй беременности Натальи Подольской появлялись с завидной регулярностью, однако на днях певица официально рассекретила свое «интересное положение».