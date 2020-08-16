Улетевшую в Турцию Подольскую уличили в лукавстве: «Простым людям бы так не повезло»

С билетами в Турцию Юлиане Подольской помог генеральный директор авиакомпании, с которым Наталья летела одним рейсом: «Хочу поблагодарить Квирквия Бесики Гивиевича, с которым я летела одним рейсом, и он, опять же по-человечески, вошёл в положение, и девочек посадили на рейс спустя несколько дней. А ведь билетов нет!!!! Добрые люди существуют, главное правильно свою просьбу изложить. Большое спасибо».

Тем не менее, подписчики не верят в то, что сестры не воспользовались «звездной» фамилией: «Если бы вы были обычной неизвестной женщиной, боюсь, что вряд ли бы у вас все так получилось», «Отлично. Только зачем лукавить? Без блата, без фамилий…», «А если рейс забит, то кого, простите, с него сняли, для не блатных, к кому отнеслись не по-человечески?», «Простым бы людям так не повезло», «Особенно без фамилий….ну, Наталья, не завирайтесь…», «Ага, была б простая Иванова, её бы отправили ждать как положено».

Однако большинство комментаторов искренне порадовались за Наталью и ее близких и вновь осыпали певицу поздравлениями со скорым прибавлением в семействе.

Напомним, разговоры о второй беременности Натальи Подольской появлялись с завидной регулярностью, однако на днях певица официально рассекретила свое «интересное положение».