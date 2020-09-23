Застрявшей из-за теста на коронавирус в Турции Рите Дакоте удалось вернуться домой

Несколько дней назад популярная певица Рита Дакота пожаловалась в блоге, что ее заперли в турецком отеле из-за положительного теста на COVID-19. Звезда не могла вернуться в Россию, обнять дочь, рисковала пропустить все мероприятия. К счастью, теперь подозрения на болезнь сняли.

«Это эпохальная фотка. Аминь, товарищи! Мы летим домооооооой. Тест дал погрешность, как я и предполагала. Нервов нам, конечно, это все потрепало мрачно. Но, знаете, это лютое приключение все равно не испортило нам тот самый заветный клевый уикенд только вдвоем, потому что мы, традиционно, в каждой дерьмовой ситуации находим, за что поблагодарить и что вынести. Инсайт на инсайте и инсайтом погоняет. Потом как-нибудь расскажу вам, если интересно. А пока... пока, Турция», - написала Рита под снимком из аэропорта.