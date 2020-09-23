Застрявшей из-за теста на коронавирус в Турции Рите Дакоте удалось вернуться домой
Фото: Instagram Риты Дакоты
Несколько дней назад популярная певица Рита Дакота пожаловалась в блоге, что ее заперли в турецком отеле из-за положительного теста на COVID-19. Звезда не могла вернуться в Россию, обнять дочь, рисковала пропустить все мероприятия. К счастью, теперь подозрения на болезнь сняли.
«Это эпохальная фотка. Аминь, товарищи! Мы летим домооооооой. Тест дал погрешность, как я и предполагала. Нервов нам, конечно, это все потрепало мрачно. Но, знаете, это лютое приключение все равно не испортило нам тот самый заветный клевый уикенд только вдвоем, потому что мы, традиционно, в каждой дерьмовой ситуации находим, за что поблагодарить и что вынести. Инсайт на инсайте и инсайтом погоняет. Потом как-нибудь расскажу вам, если интересно. А пока... пока, Турция», - написала Рита под снимком из аэропорта.
Ранее молодая женщина уже болела коронавирусом и у нее выработались антитела. Однако помня о предупреждениях врачей о том, что заразиться «короной» можно и повторно, ей пришлось смириться с результатами теста и попробовать пересдать его позднее.
По информации на 22 сентября, в Турции отмечено 1692 новых случая заражения за день. До открытия туристического сезона количество заражений в день не превышало тысячи. Увы, статистика по коронавирусу снова растет во многих странах мира, в некоторых идет речь о повторном закрытии границ - выбирая место для отдыха, будьте бдительны.
Фото и видео: Instagram/@ritadakota
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