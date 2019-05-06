logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какие щечки»: Влад Топалов показал новое милое фото с сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: Instagram
Семья сейчас отдыхает в Турции.

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят отпуск за границей. С собой в Турцию они взяли и сына Мишу, которому 5 мая исполнилось пять месяцев. Во время отдыха Регина сама стирает детские вещи и читает сыну сказки Пушкина. Отец тоже занимается с малышом и гуляет с ним. Обо всем семья артистов рассказывает в социальной сети.

И 6 мая Влад опубликовал в Instagram новое фото с Мишей. Как обычно, лицо мальчика полностью не видно. Зато в кадр попали его пухлые щечки. В подписи к фото певец не был многословным: «Моя любовь», - лаконично сказал он.

Влад и Миша

Фото: Instagram

Подписчики Топалова, которых у него больше полумиллиона, умилились снимку. «Какие вы милые. Счастья вам», «Щечки», «Боже, Влад, какая прелесть какая лапочка ты просто хороший Папа желаю счастья здоровья и благополучия тебе ты молодец удачи. Вот, оно счастье которое радует глаз самый-самый лучший Папа.», - похвалили они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ранее Влад Топалов в шутку признавался в Instagram, что он и его сын – монстры. Супруги даже сделали футболки с веселыми надписями: «Я создал монстра» и «Мама монстра».

В футболках с шутливыми надписями

Фото: Instagram

А вам нравится пара Топалов-Тодоренко?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову
«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»