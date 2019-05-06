«Какие щечки»: Влад Топалов показал новое милое фото с сыном

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят отпуск за границей. С собой в Турцию они взяли и сына Мишу, которому 5 мая исполнилось пять месяцев. Во время отдыха Регина сама стирает детские вещи и читает сыну сказки Пушкина. Отец тоже занимается с малышом и гуляет с ним. Обо всем семья артистов рассказывает в социальной сети.

И 6 мая Влад опубликовал в Instagram новое фото с Мишей. Как обычно, лицо мальчика полностью не видно. Зато в кадр попали его пухлые щечки. В подписи к фото певец не был многословным: «Моя любовь», - лаконично сказал он.