«Какие щечки»: Влад Топалов показал новое милое фото с сыном

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят отпуск за границей. С собой в Турцию они взяли и сына Мишу, которому 5 мая исполнилось пять месяцев. Во время отдыха Регина сама стирает детские вещи и читает сыну сказки Пушкина. Отец тоже занимается с малышом и гуляет с ним. Обо всем семья артистов рассказывает в социальной сети.
И 6 мая Влад опубликовал в Instagram новое фото с Мишей. Как обычно, лицо мальчика полностью не видно. Зато в кадр попали его пухлые щечки. В подписи к фото певец не был многословным: «Моя любовь», - лаконично сказал он.
Фото: Instagram
Подписчики Топалова, которых у него больше полумиллиона, умилились снимку. «Какие вы милые. Счастья вам», «Щечки», «Боже, Влад, какая прелесть какая лапочка ты просто хороший Папа желаю счастья здоровья и благополучия тебе ты молодец удачи. Вот, оно счастье которое радует глаз самый-самый лучший Папа.», - похвалили они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ранее Влад Топалов в шутку признавался в Instagram, что он и его сын – монстры. Супруги даже сделали футболки с веселыми надписями: «Я создал монстра» и «Мама монстра».
Фото: Instagram
А вам нравится пара Топалов-Тодоренко?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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