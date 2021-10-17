Гела Месхи через два года после развода признался в любви Екатерине Климовой и бывшей теще
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Фото: Starface
Гела Месхи Екатерина Климова сумели сохранить нормальные отношения ради маленькой дочери Беллы. Детские праздники экс-супруги отмечают вместе. Не стал исключением и день рождения малышки в этом году. В сентябре Изабелле исполнилось 6 лет.
Фото с праздника Гела Месхи разместил только сейчас, месяц спустя после торжества. В Instagram Гела признался в любви дочери-милашке, Екатерина Климовой и бывшей теще, лаконично подписав снимки с ними: «Люблю...».
Долгое время Екатерина Климова и Гела Месхи не называли причину развода. Но несколько месяцев спустя актриса в интервью рассказала, что в ее жизни не осталось места для мужа, а только для детей и работы.
«Моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — с детьми и в профессии, — считает Екатерина. — Слишком много сил нужно тратить не на семью, а вовне. А отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге».
Брак с Гелой Месхи стал для Екатерины третьим. От первого мужа Ильи Хорошилова у нее есть взрослая дочь Елизавета, а от брака с Игорем Петренко — сыновья Матвей и Корней.
Фото и видео: Instagram, Starface