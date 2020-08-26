Екатерина Климова с первым мужем побывали на выпускном красавицы-дочери: «Какие счастливые!»

Екатерина Климова и ее первый супруг Илья Хорошилов вместе побывали на выпускном своей красавицы-дочери. «Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо, школа. А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — поделилась эмоциями счастливая мать.

Екатерину и Илью поблагодарили за хорошее воспитание дочери. Теперь Лиза будет учиться на факультете журналистики МГУ.