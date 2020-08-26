Екатерина Климова с первым мужем побывали на выпускном красавицы-дочери: «Какие счастливые!»
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Екатерина Климова и ее первый супруг Илья Хорошилов вместе побывали на выпускном своей красавицы-дочери. «Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо, школа. А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — поделилась эмоциями счастливая мать.
Екатерину и Илью поблагодарили за хорошее воспитание дочери. Теперь Лиза будет учиться на факультете журналистики МГУ.
«Поздравляю, любимые», — прокомментировала нынешняя жена Ильи Хорошилова, актриса Елена Бирюкова. «Лизон — супер, мама сама как выпускница!», «Умницы и красавицы! Катя, от всей души поздравляю с этим важным и прекрасным событием! Счастья вам!», «До слез. Екатерина, поздравляю тебя с выпускным умницы и красавицы стершей доченьки», «Катя тоже, похоже, школу окончила. Такая же выпускница! Браво! Просто красавицы. Эталон женщины — Екатерина Климова», — поздравили семью подписчики.
Илья Хорошилов был первым мужем Екатерины, их брак распался в 2004 году. После актриса 10 лет была замужем за Игорем Петренко, от которого родила сыновей Корнея и Матвея, а в третьем браке с Гелой Месхи у нее появилась малышка Белла. Илья женат на подруге Екатерины Елене Бирюковой, у них растет дочь Аглая.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!