Екатерина Климова и Гела Месхи вместе отметили 5-летие дочери — милые фото и видео
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белле исполнилось 5 лет. Родители несмотря на развод вместе отметили праздник. Для именинницы устроили праздничное шоу с аниматорами, мыльными пузырями, десятками воздушных шаров, множеством гостей и, конечно, с большим тортом.
Белла — четвертый ребенок Екатерины и первый Гелы. Отец души не чает в дочке. И на празднике он веселился вместе со всеми.
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
У себя на странице в Instagram Гела Месхи разместил фото в обнимку с дочкой, поставив в подписи множество сердечек.
Фото: www.instagram.com/gela_mesxi/
В июне 2019 года стало известно, что Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи после четырех лет брака. Хотя незадолго до этого актеры утверждали, что живут в мире и согласии. В одном интервью Гела даже рассказывал, что его родители души не чают в невестке, а жену он называл самой красивой женщиной в России. Также он отметил, что плотные рабочие графики — единственная преграда на пути к абсолютному счастью, но он старается устраивать жене сюрпризы, даже когда она на гастролях.
После новостей о разводе на Екатерина накинулись с критикой, что она не ужилась и с третьим мужем. На нападки актриса реагировала резко, посоветовав больше следить за ее творчеством.
Официально Гела и Екатерина развелись 28 июня 2019-го.
Через год после развода Климова призналась, что счастлива в новых отношениях, но не собирается афишировать избранника и делать из этого сенсацию.
Напомним, у Екатерины четверо детей: Елизавета от первого мужа Ильи Хорошилова (сейчас он женат на актрисе Елене Бирюковой), Матвей и Корней — от второго супруга Игоря Петренко и Белла — от Гелы Месхи.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Гелы Месхи, Starface
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