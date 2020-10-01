Екатерина Климова и Гела Месхи вместе отметили 5-летие дочери — милые фото и видео

В июне 2019 года стало известно, что Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи после четырех лет брака. Хотя незадолго до этого актеры утверждали, что живут в мире и согласии. В одном интервью Гела даже рассказывал, что его родители души не чают в невестке, а жену он называл самой красивой женщиной в России. Также он отметил, что плотные рабочие графики — единственная преграда на пути к абсолютному счастью, но он старается устраивать жене сюрпризы, даже когда она на гастролях.

После новостей о разводе на Екатерина накинулись с критикой, что она не ужилась и с третьим мужем. На нападки актриса реагировала резко, посоветовав больше следить за ее творчеством.

Официально Гела и Екатерина развелись 28 июня 2019-го.

Через год после развода Климова призналась, что счастлива в новых отношениях, но не собирается афишировать избранника и делать из этого сенсацию.

Напомним, у Екатерины четверо детей: Елизавета от первого мужа Ильи Хорошилова (сейчас он женат на актрисе Елене Бирюковой), Матвей и Корней — от второго супруга Игоря Петренко и Белла — от Гелы Месхи.