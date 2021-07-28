Екатерина Климова рассказала, как подружилась со старшей дочерью: «Мы прошли долгий путь»
Екатерина Климова рассказала в беседе «7 days» о сложных отношениях со старшей дочерью и о том, как ей удалось найти с ней общий язык.
«Весь прошедший год был посвящен Лизе. Она заканчивала школу, поступала в институт. Все мое внимание было сосредоточено на ней», – объяснила актриса.
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Фото: @klimovagram
Климова призналась, что ее старшей дочери пришлось несладко:
«Из четверых моих детей наиболее ущемленный ребенок – Лизавета. Ей досталось намного меньше моего внимания, чем остальным. Дочь появилась на свет, когда я сама была ребенком – всего 24 года. Меня увлекала карьера».
Отношения, к счастью, удалось наладить, несмотря на то, что путь им пришлось пройти непростой.
«Нам с Лизой пришлось пройти длинный путь – от неприятия ею практически всех моих мыслей, слов, просьб, от сопротивления и в какой-то степени бунта до полного взаимопонимания и дружбы».
У мамы и дочери нашлись и разные интерпретации ее детства – например, Лиза считает, что она буквально сама воспитала братьев и сестер, хотя Климова отмечает, что старалась не нагружать ее.
Другие дети Климовой отличаются по характеру:
«Белла эмоциональная, яркая, заботливая, неравнодушная», – рассказывает она.
«Корней – «старичок». Мудрый, всепонимающий, легко прощающий. Матвей – настоящий мальчишка. У нас уже были выщраы к директору школы», – отмечает актриса.
Фото: Instagram Екатерины Климовой
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