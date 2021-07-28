Екатерина Климова рассказала, как подружилась со старшей дочерью: «Мы прошли долгий путь»

Отношения, к счастью, удалось наладить, несмотря на то, что путь им пришлось пройти непростой.

«Нам с Лизой пришлось пройти длинный путь – от неприятия ею практически всех моих мыслей, слов, просьб, от сопротивления и в какой-то степени бунта до полного взаимопонимания и дружбы».

У мамы и дочери нашлись и разные интерпретации ее детства – например, Лиза считает, что она буквально сама воспитала братьев и сестер, хотя Климова отмечает, что старалась не нагружать ее.

Другие дети Климовой отличаются по характеру:

«Белла эмоциональная, яркая, заботливая, неравнодушная», – рассказывает она.

«Корней – «старичок». Мудрый, всепонимающий, легко прощающий. Матвей – настоящий мальчишка. У нас уже были выщраы к директору школы», – отмечает актриса.