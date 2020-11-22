Екатерина Климова нежно поздравила старшего сына с 14-летием
Фото: @klimovagram / Instagram
21 ноября свой день рождения отмечает старший сын Екатерины Климовой Матвей. Актриса опубликовала трогательное видео, в котором поздравила мальчика с 14-летием. Семья устроила сюрприз на первом этаже загородного дома, сестры приготовили торты со свечами и кексы. В посте Екатерина написала: «С днем рождения! Матвей,будь счастлив! Какое будущее ждет наших детей...сложно даже представить, но в ближайшее время пойдем за паспортом, в этом я уверенна! Как и в том, что ты вырос настоящим мужчиной! Спасибо, что родился)))»
Фолловеры поспешили поздравить мальчика с днем рождения и написали: «Боже! Как трогательно! Матвей, несись на собственной скорости по собственному хайвею! счастья, парень! Мамочке и бабуле отдельное», «С днем рождения! Какая Вы классная и какая классная дружная у Вас семья!», «У вас очень красивый сын! Очень похож на вас, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!!!!», «На папу похож)», «Как красиво, тепло и душевно с именинником! Пусть будет долгим и счастливым его путь...».
Фото: @klimovagram / Instagram
Напомним, что Екатерина Климова растит четверых детей от разных браков. Дочь Елизавету, которую родила в 2001 году от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея, которые появились, когда звезда была замужем за Игорем Петренко, и дочь Беллу, которой недавно исполнилось 5 лет. Отцом малышки является третий муж знаменитой артистки — актер Гела Месхи. Звезда сериала «Бедная Настя» очень любит своих детей и старается уделять им все свободное время. Они часто вместе путешествуют и проводят совместный досуг.
К слову, недавно мы писали, как Милашка-дочь Екатерины Климовой похвасталась первым выпавшим зубом: «Ждем фею». 42-летняя актриса показала новые снимки 5-летней дочери Бэллы.
Фото и видео: @klimovagram / Instagram
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