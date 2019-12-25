passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Зачем обманывать?» Екатерина Климова впервые раскрыла причины развода с Гелой Месхи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Екатерина и Гела поженились в 2015 году

Фото: Starface

Актриса долго хранила молчание о расставании с третьим супругом.

Екатерина Климова и Гела Месхи развелись несколько месяцев назад после четырех лет брака. Семью актеры не сумели сохранить даже после рождения общей дочери Изабеллы.

Расставались Екатерина и Гела тихо, не комментируя ситуацию. И теперь актриса призналась, что побудило ее подать на развод. В интервью журналу «Караван историй» Климова впервые рассказала, почему приняла решение уйти от Месхи.

«Моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — с детьми и в профессии, — считает Екатерина. — Слишком много сил нужно тратить не на семью, а вовне. А отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге».

Климова уверена, что актерам сохранить брак очень трудно. «Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — откровенно признается актриса.

Екатерина отмечает, что у профессии актера есть минусы: постоянные разлуки, постельные сцены на съемках, эмоциональное выгорание. И все это не идет на пользу отношениям: «При появлении проблемы часто нет физической возможности сесть все и обсудить. И проблемы откладываются в долгий ящик».

Екатерина Климова и Гела Месхи

Фото: Starface

Актриса также призналась, что тот образ, который зрители видят на экране, не соответствует тому, «На работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом...», — призналась она.

Напомним, что у Екатерины четверо детей. Старшую дочь Елизавету она родила в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Двое сыновей Матвей и Корней родились, когда их мать была замужем за Игорем Петренко, и в браке с Гелой Месхи появилась на свет Изабелла.

Фото и видео: Instagram, East News, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!