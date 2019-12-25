«Зачем обманывать?» Екатерина Климова впервые раскрыла причины развода с Гелой Месхи

«Моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — с детьми и в профессии, — считает Екатерина. — Слишком много сил нужно тратить не на семью, а вовне. А отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге».

Климова уверена, что актерам сохранить брак очень трудно. «Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — откровенно признается актриса.

Екатерина отмечает, что у профессии актера есть минусы: постоянные разлуки, постельные сцены на съемках, эмоциональное выгорание. И все это не идет на пользу отношениям: «При появлении проблемы часто нет физической возможности сесть все и обсудить. И проблемы откладываются в долгий ящик».