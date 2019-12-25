«Зачем обманывать?» Екатерина Климова впервые раскрыла причины развода с Гелой Месхи
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Фото: Starface
Екатерина Климова и Гела Месхи развелись несколько месяцев назад после четырех лет брака. Семью актеры не сумели сохранить даже после рождения общей дочери Изабеллы.
Расставались Екатерина и Гела тихо, не комментируя ситуацию. И теперь актриса призналась, что побудило ее подать на развод. В интервью журналу «Караван историй» Климова впервые рассказала, почему приняла решение уйти от Месхи.
«Моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — с детьми и в профессии, — считает Екатерина. — Слишком много сил нужно тратить не на семью, а вовне. А отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге».
Климова уверена, что актерам сохранить брак очень трудно. «Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — откровенно признается актриса.
Екатерина отмечает, что у профессии актера есть минусы: постоянные разлуки, постельные сцены на съемках, эмоциональное выгорание. И все это не идет на пользу отношениям: «При появлении проблемы часто нет физической возможности сесть все и обсудить. И проблемы откладываются в долгий ящик».
Фото: Starface
Актриса также призналась, что тот образ, который зрители видят на экране, не соответствует тому, «На работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом...», — призналась она.
Напомним, что у Екатерины четверо детей. Старшую дочь Елизавету она родила в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Двое сыновей Матвей и Корней родились, когда их мать была замужем за Игорем Петренко, и в браке с Гелой Месхи появилась на свет Изабелла.
Фото и видео: Instagram, East News, Starface
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