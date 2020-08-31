Гарри Галкину сделали стильную укладку с «ежиком» — забавное видео

В Instagram Максима Галкина появилось забавное видео, как стилист делает укладку Гарри. Судя по антуражу, мастера пригласили домой к Галкину и Пугачевой, и красоту наводили в комнате с тренажерами и роялем, раньше это помещение мелькало в роликах телеведущего.

«Смешно», — прокомментировал Гарри свое отражение в зеркале. «Это что будет?», — поинтересовался Максим. «Кудрявчик», — ответил его сын. «А кого мы из тебя делаем?», — просил стилист. «Ежика», — резюмировал Гарри.