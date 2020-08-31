Гарри Галкину сделали стильную укладку с «ежиком» — забавное видео
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
В Instagram Максима Галкина появилось забавное видео, как стилист делает укладку Гарри. Судя по антуражу, мастера пригласили домой к Галкину и Пугачевой, и красоту наводили в комнате с тренажерами и роялем, раньше это помещение мелькало в роликах телеведущего.
«Смешно», — прокомментировал Гарри свое отражение в зеркале. «Это что будет?», — поинтересовался Максим. «Кудрявчик», — ответил его сын. «А кого мы из тебя делаем?», — просил стилист. «Ежика», — резюмировал Гарри.
Максим Галкин все свободное от работы время проводит с дочерью и сыном. Телеведущий устраивает Лизе и Гарри развлечения и яркие моменты жизни близнецов фиксирует на фото и видео. Так, недавно артист показал, как дети с Аллой Пугачевой ухаживают за растениями в саду, как Лиза рассуждает о женихах и свободе и как дети занимаются физкультурой со строгим тренером.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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