Серьезная физподготовка: Максим Галкин нанял своим детям строгого тренера
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Люди часто упрекают детей знаменитостей в лени, но вот маленьким Гарри и Лизе Галкиным этот порок, похоже, не грозит. Отец серьезно занимается воспитанием ребят и пытается заинтересовать их не только играми, но и знаниями. Теперь звездный папа взялся за физическую подготовку Галкиных-младших. Артист нанял строго тренера, который внимательно следит за тем, как ребята выполняют упражнения. Видео тренировки Максим поделился с подписчиками.
Многим поклонникам понравился напор, с которым тренер проводит тренировку.
«С таким не забалуешь», — пишут фанаты звездного семейства: «Прямо в армию готовятся».
Позаниматься с тренером ребят хотят теперь и некоторые взрослые: «Дайте мне два. Моей кривой фигуре давно пора, может похудею хотя бы до 100кг», — оставил комментарий один из подписчиков.
Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.
Фото и видео: Instagram
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