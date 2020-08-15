Серьезная физподготовка: Максим Галкин нанял своим детям строгого тренера

Многим поклонникам понравился напор, с которым тренер проводит тренировку.

«С таким не забалуешь», — пишут фанаты звездного семейства: «Прямо в армию готовятся».

Позаниматься с тренером ребят хотят теперь и некоторые взрослые: «Дайте мне два. Моей кривой фигуре давно пора, может похудею хотя бы до 100кг», — оставил комментарий один из подписчиков.

Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.