Мимими дня: дочь Пугачевой и Галкина рассуждает о женихах, любви и свободе

«Какая Лиза чудесная», «Любовь...ромашки... беззаботное детство», «Прелесть!!! Правильно Лиза... ооох ему тогда будет», «Мамино правильное воспитание», «Какая все таки Алла Борисовна счастливая женщина! Дети просто чудо, Максим окружил любовью и заботой», «Вот Борисовна же вся копия Лиза,а как рассуждает», «Мудра не по годам», «Удивительная конечно девочка) маленький мудрец», «Как не любить такую сладкую», «Артистка маленькая, вся в талантливых родителей», «Самая милая девочка инстаграмма», «Умничка, будь счастлива», - обсуждают подписчики.