Мимими дня: дочь Пугачевой и Галкина рассуждает о женихах, любви и свободе
Фото: Instagram Максима Галкина
«Немного о женщинах и любви #елизаветагалкина», - прокомментировал Максим Галкин.
«Какая Лиза чудесная», «Любовь...ромашки... беззаботное детство», «Прелесть!!! Правильно Лиза... ооох ему тогда будет», «Мамино правильное воспитание», «Какая все таки Алла Борисовна счастливая женщина! Дети просто чудо, Максим окружил любовью и заботой», «Вот Борисовна же вся копия Лиза,а как рассуждает», «Мудра не по годам», «Удивительная конечно девочка) маленький мудрец», «Как не любить такую сладкую», «Артистка маленькая, вся в талантливых родителей», «Самая милая девочка инстаграмма», «Умничка, будь счастлива», - обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru
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