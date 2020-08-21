Мимими дня: дети Аллы Пугачевой помогают маме ухаживать за садом

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми живут в замке, который окружен большим садом. Несмотря на свой звездный статус, и Алла и Максим ухаживают за деревьями и другими растениями сами, привлекая к этому занятию детей.

«Семейные садовые радости», - прокомментировал новое видео в своем блоге Максим.

«Красивый сад. И детки симпатичные», «Садоводы», «Хорошее воспитание», «Все трудяги, молодцы какие», «Дети многое умеют!! Это все так похвально! Родители невероятно правильные», «Папины и мамины помощники!!! Умнички», «Лиза как мама говорит», «Ахахха, Лизочка чудо! Актриса самая настоящая», «Приятно смотреть на Вашу семью», - комментируют поклонники пары.