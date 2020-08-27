Усатый Максим Галкин прогулялся по заросшему саду: «Вот как все выросло»

Максим Галкин повеселил поклонников необычным видео. В кадре он показался с густыми усами. В таком виде он отправился гулять по саду вокруг замка, который, по его мнению, прилично зарос.

«Когда что-то сажаешь, то хочется больше и больше. А потом понимаешь, что все: все уже выросло. И ивовые, и хвойные, все выросло. Люблю такие заросли», — смешно прокомментировал Максим, ехидно засмеявшись в конце видео. И только в конце ролика становится понятно, что усы не настоящие, а фильтр в социальной сети.

«Ой, у вас ус отклеился», — пошутил сам над собой Максим Галкин.