Усатый Максим Галкин прогулялся по заросшему саду: «Вот как все выросло»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин повеселил поклонников необычным видео. В кадре он показался с густыми усами. В таком виде он отправился гулять по саду вокруг замка, который, по его мнению, прилично зарос.
«Когда что-то сажаешь, то хочется больше и больше. А потом понимаешь, что все: все уже выросло. И ивовые, и хвойные, все выросло. Люблю такие заросли», — смешно прокомментировал Максим, ехидно засмеявшись в конце видео. И только в конце ролика становится понятно, что усы не настоящие, а фильтр в социальной сети.
«Ой, у вас ус отклеился», — пошутил сам над собой Максим Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри живут в замке в деревне Грязь. Вокруг раскинулся большой сад. Многие растения там знаменитости сажали лично. Ранее Максим проводил виртуальную экскурсию по теплицам Примадонны, а недавно показал, как жена с сыном и дочерью ухаживают за садом.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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