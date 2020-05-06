Максим Галкин показал «тайную» комнату в своем замке
Фото: Instagram
Максим Галкин стал участником флэш-моба с Ляйсан Утяшевой. Гимнастка с мужем Павлом Волей приглашают в эфир знаменитостей, с которыми «на удаленке» занимаются спортом. При этом спортивным инвентарем может служить все, что попадется под руку.
Юморист во время спортивного марафона вышел в эфир из комнаты в своем замке, которую раньше не показывал.
«Это же "тайная" комната!» — не сдержал эмоций Павел Воля, когда увидел, где находится Галкин.
Максим занимался с Ляйсан и Павлом, находясь в помещении, которое одновременно представляет собой и спортивный зал, и салон красоты. Здесь же расположился белый рояль.
Супруг Аллы Пугачевой часто показывает холл, кухню, комнаты детей, но никогда супружескую спальню и другие личные помещения. Алла Борисовна однажды проводила экскурсию по замку для подруги Лаймы Вайкуле и призналась, что комнат так много, что не знает назначения каждой из них.
Фото и видео: Instagram
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