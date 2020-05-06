Максим Галкин показал «тайную» комнату в своем замке

Максим Галкин стал участником флэш-моба с Ляйсан Утяшевой. Гимнастка с мужем Павлом Волей приглашают в эфир знаменитостей, с которыми «на удаленке» занимаются спортом. При этом спортивным инвентарем может служить все, что попадется под руку.

Юморист во время спортивного марафона вышел в эфир из комнаты в своем замке, которую раньше не показывал.

«Это же "тайная" комната!» — не сдержал эмоций Павел Воля, когда увидел, где находится Галкин.