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Максим Галкин показал «тайную» комнату в своем замке

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Максим Галкин

Фото: Instagram

Раньше это помещение не мелькало на его странице в социальной сети.

Максим Галкин стал участником флэш-моба с Ляйсан Утяшевой. Гимнастка с мужем Павлом Волей приглашают в эфир знаменитостей, с которыми «на удаленке» занимаются спортом. При этом спортивным инвентарем может служить все, что попадется под руку.

Юморист во время спортивного марафона вышел в эфир из комнаты в своем замке, которую раньше не показывал.

«Это же "тайная" комната!» — не сдержал эмоций Павел Воля, когда увидел, где находится Галкин.

Максим занимался с Ляйсан и Павлом, находясь в помещении, которое одновременно представляет собой и спортивный зал, и салон красоты. Здесь же расположился белый рояль.

Супруг Аллы Пугачевой часто показывает холл, кухню, комнаты детей, но никогда супружескую спальню и другие личные помещения. Алла Борисовна однажды проводила экскурсию по замку для подруги Лаймы Вайкуле и призналась, что комнат так много, что не знает назначения каждой из них.

Фото и видео: Instagram

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