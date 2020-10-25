Максим Галкин поделился милым фото с Аллой Пугачевой в вечернем наряде

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.