Максим Галкин поделился милым фото с Аллой Пугачевой в вечернем наряде
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева нередко публикуют совметсные семейные снимки и видео. В этот раз звездная пара поделилась счастливым селфи, снятым во время торжества в Москве. На фотографии Алла Пугачева позиурет в вечернем наряде с бриллиантовым колье. Для мероприятия певица сделала идеальную укладку с прямыми волосами и легкий smokey eyes. Максим Галкин появился в строгом черном костюме и с зачесанными назад локонами.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин опубликовал селфи на фоне осеннего пейзажа. 44-летний ведущий телешоу «Лучше всех!» показал счастливый кадр.
А тебе понравилось новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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