«На стиле»: Кристина Орбакайте в шляпе приехала в гости к Максиму Галкину

«Красотка, она на любой фотографии красотка», «Девочка наша любимая! Разве можно выбрать? Солнышко на стиле», «Обе отличные. Кристина как всегда очень фотогенична», «Крис не меняется! Все также хороша на обеих фотографиях! Здоровья и долгих лет!!!! Любим!!!», «Орбакайте выглядит так же как и 20 лет назад, может даже и краше!», «И первая, и вторая! А модель какая!!!», «Обе, две, Максим! Вообще, если бы Кристина надела мешок или ничего, она все равно была бы для меня лучшая», «Первая однозначно лучше. На второй Кристина сама на себя не похожа».

Ранее в Сети распространилась новость о том, что Галкин и Пугачева якобы уже не живут вместе, а в отношениях у них кризис.

Пугачева категорически опровергла эту информацию в своем микроблоге и в ответ на сплетни посвятила своему возлюбленному песенку, заявив, что у них все хорошо.