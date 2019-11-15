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«Это большие неудобства»: 41-летняя Анфиса Чехова откровенно рассказала о желании уменьшить грудь

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова не радуется своим пышным формам

Фото: Instagram

Телеведущая ответила на вопросы, которые волновали ее подписчиков.

Анфиса Чехова в Instagram пообщалась со своими поклонниками. 41-летняя теледива ответила на самые интересные вопросы. Так, неожиданно Анфиса призналась, что мечтает о маленькой груди. Красавица, которая часто позирует в шикарном белье и хвалится своими впечатляющими формами, на деле мечтает уменьшить грудь.

Такое откровенное заявление она сделала на вопрос одного из подписчиков о пластической операции по увеличению бюста.

«Я всю жизнь говорила, что, если бы была моя воля — я бы грудь уменьшила. Я не понимаю женщин, которые ее увеличивают. Большая грудь причиняет массу неудобств», — заявила Анфиса Чехова.

Анфиса также рассказала, что мечтает еще раз стать матерью, но при этом она отметила, что потянет только одного малыша. «Мечтаю, что у меня это получится», — сказала она. У Чеховой уже есть 7-летний сын Соломон от бывшего мужа Гурама Баблишвили.

Фото: Instagram

Спросили подписчики и о том, как Анфиса похудела, как поддерживает фигуру и бывают ли у нее срывы. «Секретов нет и срывов не бывает, — ответила она. — Я просто ем, что хочу, а что не хочу, не ем. Как-то так».

Затронули в беседе и щекотливую тему постельных сцен в кино. Анфиса Чехова призналась, что не решилась бы принять в них участие и восторгается смелостью Кристины Асмус (она сыграла в откровенных сценах фильма «Текст», - прим. ред.).

А вам нравятся формы Анфисы Чеховой?

Фото и видео: Instagram

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