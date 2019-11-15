«Это большие неудобства»: 41-летняя Анфиса Чехова откровенно рассказала о желании уменьшить грудь

Такое откровенное заявление она сделала на вопрос одного из подписчиков о пластической операции по увеличению бюста.

«Я всю жизнь говорила, что, если бы была моя воля — я бы грудь уменьшила. Я не понимаю женщин, которые ее увеличивают. Большая грудь причиняет массу неудобств», — заявила Анфиса Чехова.