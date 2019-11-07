«Роскошные формы и бюстгальтер не по размеру»: подписчики блога Анфисы Чеховой обсуждают ее новые фотографии

Поклонники делают Анфисе комплименты, восхищаясь стройными бедрами и пышными формами: «Красивая, умная и добрая, вы излучаете свет и доброту! И даже в нижнем белье никогда не выглядите пошло», «Как вы так ракурс находите что у вас ноги от ушей!даже не верится что у вас не большой рост», «Очень красиво получилось! И очень волнительно».

«Обработка фото не самая лучшая.. если не сказать больше……», «Бюстгальтер не по размеру подобрали», «Ну совсем никакой загадки», — критикуют недовольные.

В ответ на негативные комментарии Анфиса опубликовала фото у бассейна: «Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет. Извиняйте».