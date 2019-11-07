«Роскошные формы и бюстгальтер не по размеру»: подписчики блога Анфисы Чеховой обсуждают ее новые фотографии
Новые снимки Анфисы Чеховой вызвали бурю эмоций у поклонников ее пышной красоты. «Я абсолютно согласна с француженками: "На женщине может быть надето все что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее белье!». И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать? Для чего мы скрываем такое произведение искусств? Кто-то скажет сейчас: "Для своего единственного, для мужа, половинки и т.д." Но, доверьтесь моему опыту, я ни разу не встречала мужчину, которому было бы существенно важно, что за белье на женщине. Как правило, оно оказывается на полу раньше, чем мужчина успевает его рассмотреть! И на все мои фото в белье, я всегда слышала: "По мне, так без белья лучше!" Следовательно мы, женщины, носим эту красоту больше для себя, для ощущения себя роскошной и сексуальной», — написала она.
Поклонники делают Анфисе комплименты, восхищаясь стройными бедрами и пышными формами: «Красивая, умная и добрая, вы излучаете свет и доброту! И даже в нижнем белье никогда не выглядите пошло», «Как вы так ракурс находите что у вас ноги от ушей!даже не верится что у вас не большой рост», «Очень красиво получилось! И очень волнительно».
«Обработка фото не самая лучшая.. если не сказать больше……», «Бюстгальтер не по размеру подобрали», «Ну совсем никакой загадки», — критикуют недовольные.
В ответ на негативные комментарии Анфиса опубликовала фото у бассейна: «Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет. Извиняйте».
«Статуэтка», «Красивая, пышная и фигуристая», «Фигура 🔥все в меру хочу такую же», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: instagram
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