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Кристина Асмус поделилась редким фото с Гариком Харламовым на фоне слухов о разводе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Instagram Кристины Асмус

Актриса призналась мужу в чувствах.

С момента выхода на экраны скандального фильма «Текст» с участием Кристины Асмус ее супруга Гарика Харламова атакуют хейтеры. Многие пользователи Сети считают, что шоумен не должен быть одобрять участие жены в очень откровенной постельной сцене с Иваном Янковским. В одном из интервью Кристина даже расплакалась из-за травли, обрушившейся на ее семью, а ранее она признавалась, что недоброжелатели добиваются ее развода с Харламовым.

Однако несколько часов назад в блоге Асмус появилось новое фото с Гариком Харламовым. Вместо тысячи слов Кристина оставила в подписи к фото сердечко.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

«Красивые», «Нравится мне ваша пара», «Хороши», «Красивая пара», «Редкое фото», «Давно общей фотографии не видел, хорошо смотритесь», «Милашки», «Молодцы, наконец-то вместе», «Не развелись, фууууххх», «Берегите друг друга», «А вы милые.) Пусть хейтеры и дальше веселят вас!)», «Фух🙏🙏🙏 а то все пишут расстались, расстались, всё же хорошо, много-много любви вам❤️❤️❤️», «Пусть говорят, что хотят», «Вы классные», «Красивые! Счастья вам! И не слушайте злых языков, они завидуют просто)» — обсуждают снимок поклонники.

А вам нравится эта пара?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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