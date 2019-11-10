Кристина Асмус поделилась редким фото с Гариком Харламовым на фоне слухов о разводе

С момента выхода на экраны скандального фильма «Текст» с участием Кристины Асмус ее супруга Гарика Харламова атакуют хейтеры. Многие пользователи Сети считают, что шоумен не должен быть одобрять участие жены в очень откровенной постельной сцене с Иваном Янковским. В одном из интервью Кристина даже расплакалась из-за травли, обрушившейся на ее семью, а ранее она признавалась, что недоброжелатели добиваются ее развода с Харламовым.

Однако несколько часов назад в блоге Асмус появилось новое фото с Гариком Харламовым. Вместо тысячи слов Кристина оставила в подписи к фото сердечко.