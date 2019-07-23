«Шикарная женщина, идеальные пропорции»: Анфиса Чехова показала себя во всей красе через два года после расставания с мужем

Осенью 2017 года телеведущая Анфиса Чехова сообщила о расставании с мужем, актером Гурамом Баблишвили, причиной стала его неверность. После развода звезда похудела и принялась писать проникновенные стихотворения.
«Я слабый, прости Родная. В тебе я искал Спасения. И светом мою Пустоту заполняя, Ты жизни меняла течение. Себе я казался таким Большим! В глазах твоих отражался путным. Твердила ты: "Милый, мы слишком спешим." А я пожирал наших встреч минуты. Мне лестно владеть было сердцем и телом твоим. На нервах играть, твое проверяя терпение. Когда ты прощала меня, убеждался, что я любим. Когда предавал, я твое отрицал значение! Не верь мне Родная, Я точно не-испра-вим! Ни время, ни опыт меня поменять не смогут. И будучи, самой прекрасной из женщин, любим — Налево меня неустанно ведут дороги. Ты НЕ по карману и НЕ по зубам мне, прости. Тебя подчинить я не смог, а сровняться не в силах. И здесь, где так просто расходятся наши пути, Тебя отпускаю. Спасибо за то, что Любила», — поделилась она с подписчиками.
«Шикарная женщина, идеальные пропорции, любуюсь», «Отличное фото, прекрасная фигура! Вы такая молодец», «Амазонка!!! Не хватает лука через плечо», «Лесная нимфа», «Боже, от такой красоты лошади оторопели», «Фото бомба», «Что в этом стихе-еще боль или уже принятие?», — обсуждают подписчики.
Напомним, что долгое время Анфиса прощала мужу измены, считая это нормальным, но в итоге, когда узнала, что он завел вторую семью, все-таки рассталась с ним.
«Вторая семья у него была в Абхазии. Я сжалилась и отпустила его к второй жене. Расстались мы легко и непринужденно. Бог велел делиться», — объяснила она в интервью «КП».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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