Анфиса Чехова раскритиковала несостоятельных мужчин и вызвала гнев подписчиков

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram один из самых неоднозначных постов за последнее время. Она сразу призналась, что текст сочинила не сама, а позаимствовала, но согласна с каждым словом. Телеведущая дала советы женщинам, от каких мужчины нужно избавляться как можно скорее, как только в них проявляются определенные черты.

Так, Чехова считает, что женщина не должна одна колотиться и зарабатывать на всю семью, что в любой сложной ситуации мужчина должен поддерживать любимую, а не советовать ей не париться из-за ерунды. Она также отметила, что половая принадлежность как таковая не делает мужчину Мужчиной.

«Если ваш муж не приносит денег и вы колотитесь одна зарабатывать на всех — у вас нет мужчины. У вас коммунальный сосед, таскающий еду из вашего холодильника. Если ваш сожитель зарабатывает ровно на себя, а вы колотитесь сами, чтобы прокормиться, — у вас нет мужчины. У вас в доме даром гостит знакомый.

Если вам срочно и отчаянно нужны деньги, а ваш бойфренд бодро отвечает, что у всех бывают трудные времена и все наладится, — у вас нет мужчины. У вас приятель, и даже не очень близкий.