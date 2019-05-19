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Анфиса Чехова раскритиковала несостоятельных мужчин и вызвала гнев подписчиков

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram
Размышления телеведущей вызвали бурную реакцию среди подписчиков.

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram один из самых неоднозначных постов за последнее время. Она сразу призналась, что текст сочинила не сама, а позаимствовала, но согласна с каждым словом. Телеведущая дала советы женщинам, от каких мужчины нужно избавляться как можно скорее, как только в них проявляются определенные черты.

Так, Чехова считает, что женщина не должна одна колотиться и зарабатывать на всю семью, что в любой сложной ситуации мужчина должен поддерживать любимую, а не советовать ей не париться из-за ерунды. Она также отметила, что половая принадлежность как таковая не делает мужчину Мужчиной.

«Если ваш муж не приносит денег и вы колотитесь одна зарабатывать на всех — у вас нет мужчины. У вас коммунальный сосед, таскающий еду из вашего холодильника. Если ваш сожитель зарабатывает ровно на себя, а вы колотитесь сами, чтобы прокормиться, — у вас нет мужчины. У вас в доме даром гостит знакомый.

Если вам срочно и отчаянно нужны деньги, а ваш бойфренд бодро отвечает, что у всех бывают трудные времена и все наладится, — у вас нет мужчины. У вас приятель, и даже не очень близкий.

Если у вас сердечный приступ, а ваш любовник по телефону командует "Срочно беги к врачу" — у вас нет мужчины. У вас теплый и участливый интернетный френд.

Если вы плачете, а ваш любимый советует не париться из-за ерунды и не накручивать сама себя, — у вас нет мужчины. По степени близости это приблизительно таксист.

Если человек имеет мужскую анатомию и даже время от времени ее в вас засовывает — это не называется "у вас есть мужчина"!

Определить, есть ли у вас мужчина, очень легко. Если он у вас есть, вам не плохо и не страшно», - процитировала Чехова Малку Лоренц.

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Если ваш муж не приносит денег и вы колотитесь одна зарабатывать на всех — у вас нет мужчины. У вас коммунальный сосед, таскающий еду из вашего холодильника. 🥀 Если ваш сожитель зарабатывает ровно на себя, а вы колотитесь сами, чтобы прокормиться, — у вас нет мужчины. У вас в доме даром гостит знакомый. 🥀 Если вам срочно и отчаянно нужны деньги, а ваш бойфренд бодро отвечает, что у всех бывают трудные времена и все наладится, — у вас нет мужчины. У вас приятель, и даже не очень близкий. 🥀 Если у вас сердечный приступ, а ваш любовник по телефону командует "Срочно беги к врачу" — у вас нет мужчины. У вас теплый и участливый интернетный френд. 🥀 Если вы плачете, а ваш любимый советует не париться из-за ерунды и не накручивать сама себя, — у вас нет мужчины. По степени близости это приблизительно таксист. 🥀 Если человек имеет мужскую анатомию и даже время от времени ее в вас засовывает — это не называется "у вас есть мужчина"! Определить, есть ли у вас мужчина, очень легко. Если он у вас есть, вам не плохо и не страшно. (с) Малка Лоренц 🦐 Стырила текст у @therapy.bratkova Согласна по всем пунктам! Платье @by.che.dress

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Женская половина подписчиков Анфисы принялась усиленно плюсовать, отмечая, что многие потратили на таких мужчин лучшие годы своей жизни. «Че-то как-то впервые мне захотелось поставить посту....СТО ЛАЙКОВ!!!! СТО СЕРДЕЧЕК!!!! И....сто плачущих мордочек - самой себе. А все это из-за того, что я 2 года своей жизни потратила на ИМЕННО ТАКОГО недомужчину. Но, видимо, и этот опыт мне был для чего-то нужен....», «Подписываюсь под каждым словом 👍, МУЖЧИНА - это не только пол, а действия и поступки, но иногда чувствуешь себя мужчиной, глядя на некоторых экземпляров», «Точнее не бывает, лучше одной и без этой грязи..», - написали женщины, которым не повезло встретить достойного человека (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Однако нашелся и среди мужчин тот, кто согласился с Чеховой: «Вот подтверждаю и всегда говорю: «Я решу, не переживай!» И сыновей своих так же воспитываю!».

Большинство представителей сильного пола пошли в контратаку, приводя свои аргументы: «Это мудрость для богатых , скажите это , у нас полстраны таких , значит нет мужиков ? Многие вкалывают будь здоров и при этом остаются нищие , не надо так Анфиса , я понимаю что вы в другом кругу общаетесь , я сам не богатый и кручусь изо всех сил , я без денег зато рядом всегда , и всегда чем могу помогаю близким и кому считаю нужным», - отметил один из подписчиков.

«Я очень в вас разочарован Анфиса! И мне вас очень жаль! Мужчины что б вы знали все разные как и женщины, и если вы думаете что ради женской анатомии вам все можно ,вы глубоко заблуждаетесь! И ещё почему вы думаете ,что мы вам что то должны? Мы тоже люди , и можем вас послать куда по дальше таких, с такими понятиями и запросами, каралевна блин нашлась! И потом неизвестно как ваша жизнь может ещё сложится дальше, а то и таксисту будешь рада!!!», - парировал другой.

Одним словом, под постом разгорелась горячая дискуссия, но Анфиса не раз отметила, что в жизни все же бывают ситуации, когда и мужчинам требуется поддержка и вера женщины, главное, чтобы периоды мужских слабостей не затягивались.

А что думаете вы по этому поводу?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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