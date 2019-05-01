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Диета, клизмы, паразиты: Анфиса Чехова рассказала, что помогает и что мешает ей худеть

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Слайд, который
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Постройневшая Анфиса Чехова рассказала о своих секретах.

41-летняя Анфиса Чехова заметно постройнела в последнее время — настолько, что недобросовестные производители БАДов начали вешать ее фото на рекламу своих средств. Артистка не раз опровергала связь с теми или иными препаратами, подчеркивая: они могут только навредить. Сама Анфиса предпочитает худеть с помощью старых проверенных способов.

«Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует», — сообщила она в интервью «Собеседнику». К этому способу очищения органихма она прибегает только в специализированных заведения, только под присмотром врачей.

Все остальное время звезда придерживается диеты, исключающей сахар. А также верит, что похудеть могут мешать паразиты.

«Однажды я обратилась в специализированную клинику, сдала анализы: у меня нашли кучу всего! Потом мне рассказали, что паразиты живут у каждого из нас и во всех органах. Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно», — призналась звезда.

У официальной медицины нет единого мнения на этот счет: одни врачи склоняются к тому, что время от времени стоит проводить подобные «чистки», другие считают их необязательными и даже вредными.

А как относитесь к подобным методам вы? Верите ли в существование вредных паразитов в каждом из нас?

Больше информации об Анфисе и ее стиле жизни ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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