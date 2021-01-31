Эмин Агаларов впервые показал лицо дочки от экс-жены Алены Гавриловой
Фото: @eminofficial / Instagram
Эмин Агаларов редко публикует фотографии с дочерью от своего второго брака. До января певец показывал Афину только со спины или сбоку, умышленно скрывая ее лицо. Даже на общем семейной снимке бизнесмен закрывал голову эмодзи. Однако спустя два года Эмин Агаларов сделал исключение и впервые показав лицо младшей дочери. На фото звезда позирует перед зеркалом в огромной гардеробной, а девочка изучает пространство.
«Chilling», — лаконично подписал фото с ребенком Эмин. Публикацию звезды оценили его коллеги по шоу-бизнесу. Среди них оказались Юлия Барановская, Глюкоза, которые оставили нежные комментарии о красоте девочки.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова расстались в мае 2020-го всего через полтора года после рождения дочери. Причем, по словам Алены, она узнала о разрыве из социальной сети и отказалась комментировать это. В 2018 году влюбленные устроили пышную свадьбу с сотнями гостей. Но это был всего лишь праздник для друзей и родных, в загсе Эмин и Алена не расписывались. Поэтому развода как такового и не было.
После расставания Агаларов купил экс-избраннице и дочери шикарный дом. Максимум свободного времени он проводит с детьми.
Старшие сыновья Али и Микаил и дочь Амина живут в Баку с матерью, бывшей женой Агаларова Лейлой Алиевой. И недавно Эмин рассказал в интервью, что непременно хочет еще стать отцом.
К слову, недавно мы писали, как Эмин Агаларов публично поздравил бывшую жену Алену Гаврилову с днем рождения. 7 августа свой день рождения отмечает бывшая супруга популярного певца и бизнесмена.
Фото и видео: @eminofficial / Instagram
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