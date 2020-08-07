Эмин Агаларов публично поздравил бывшую жену Алену Гаврилову с днем рождения

Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До этого воспитывала Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывала двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом, но это не мешает ему относиться к Амине, как к родной дочери. У У Алены есть сын от миллиардера Рустама Тарико. 31 декабря 2018 года Алена Гаврилова родила Эмину дочь Афину. После объявления о разводе Агаларов стал чаще делиться в блоге фото и видео с малышкой, а позднее появились слухи, что артист купил матери девочки дом стоимостью от 50 до 70 миллионов рублей, что в зависимости от курса составляет примерно миллион долларов. «После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке», — цитировала источник «Комсомольская правда», отмечая, что дома бизнесмена и его бывшей жены находятся в соседних элитных коттеджных поселках.