Эмин Агаларов публично поздравил бывшую жену Алену Гаврилову с днем рождения
Фото: Instagram/@eminofficial
В мае 2020 года неожиданно для всех Эмин Агаларов объявил о расставании с супругой, моделью Аленой Гавриловой. Певец и бизнесмен предпочел лишь туманные намеки на возможные причины расставания, а Алена, в свою очередь, эмоционально заявила фолловерам, что не собирается пускать их в свою личную жизнь. В эту пятницу, 7 августа, Алене Гавриловой исполняется 33 года. Поклонники, привыкшие к тому, что соцсети стали своеобразной площадкой для публичных поздравлений, надеялись, что бывший супруг поздравит именинницу. В Instagram Stories Эмин опубликовал фотографию бывшей жены с лаконичным поздравлением и пожеланием счастья.
Фото: Instagram/@eminofficial
Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До этого воспитывала Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывала двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом, но это не мешает ему относиться к Амине, как к родной дочери. У У Алены есть сын от миллиардера Рустама Тарико. 31 декабря 2018 года Алена Гаврилова родила Эмину дочь Афину. После объявления о разводе Агаларов стал чаще делиться в блоге фото и видео с малышкой, а позднее появились слухи, что артист купил матери девочки дом стоимостью от 50 до 70 миллионов рублей, что в зависимости от курса составляет примерно миллион долларов. «После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке», — цитировала источник «Комсомольская правда», отмечая, что дома бизнесмена и его бывшей жены находятся в соседних элитных коттеджных поселках.
Фото: Instagram/@eminofficial
Видео: Instagram/@eminofficia
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