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Эмин Агаларов рассуждает о мужской верности после расставания с Аленой Гавриловой

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Алена Гаврилова и Эмин Агаларов состояли в браке с 2018 года

Фото: Instagram Эмина Агаларова

40-летний певец Эмин Агаларов опубликовал в блоге любопытную цитату.

«Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Омар Хайям. ГЕНИАЛЬНО», — написал он.

«Я тебе давно это говорила», — отметилась Наталья Ионова в комментариях.

Расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой было неожиданным не только для поклонников пары. Реакция Алены дала понять, что она к этому не была готова. О причинах своего решения Эмин напрямую не рассуждает — только иносказательно. Светские сплетники сообщают, что он купил для бывшей жены роскошное жилье в элитном поселке. Может быть, цитата — ключ к пониманию ситуации?

В комментариях Эмин признался, что верит в любовь, что пока не разобрался, к какому типу мужчин — верных или ветреных — относится, а также рассмеялся в ответ на комментарий знакомой: «Эмин, сколько раз тебя уже соблазняли. Пожалуйста, больше не женись».

Фото и видео: Instagram/@eminofficial

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