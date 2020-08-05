Эмин Агаларов рассуждает о мужской верности после расставания с Аленой Гавриловой

«Я тебе давно это говорила», — отметилась Наталья Ионова в комментариях.

Расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой было неожиданным не только для поклонников пары. Реакция Алены дала понять, что она к этому не была готова. О причинах своего решения Эмин напрямую не рассуждает — только иносказательно. Светские сплетники сообщают, что он купил для бывшей жены роскошное жилье в элитном поселке. Может быть, цитата — ключ к пониманию ситуации?

В комментариях Эмин признался, что верит в любовь, что пока не разобрался, к какому типу мужчин — верных или ветреных — относится, а также рассмеялся в ответ на комментарий знакомой: «Эмин, сколько раз тебя уже соблазняли. Пожалуйста, больше не женись».