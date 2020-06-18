«Я не сторонник сожительства ради брака»: Агаларов рассказал о разводе с Гавриловой и романе с Гагариной

«Причину расставания я называть не буду — это очень личное. Но совершенно точно, что расстались мы на хорошей ноте. С полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями для нее. Хотим быть в контакте для того, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда они расстаются, но у них есть общие дети. <...> Я не сторонник сожительства ради брака. Если нет любви, нет взаимопонимания, то не будет счастья, а живем мы один раз.<...> Я хотел поставить точку. Чтобы никто меня не ассоциировал с человеком, который одновременно находится в браке и ведет, может быть, свободный образ жизни», — рассказал артист каналу Super.

Также он прокомментировал слухи о романе с Полиной Гагариной: «Мне много коллег позвонили и спросили, правда ли я теперь встречаюсь с Полиной Гагариной. Но, ребят, если два человека на одной неделе расстались со своими половинами, то это не значит, что они должны быть вместе! C Полиной мы не вместе. Еще читал, что у меня роман с моей близкой подругой Юлий Барановской. Нет, мы дружим, а все имена, которые появляются в пресс, это все неправда».