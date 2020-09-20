Тайная помолвка: Эмин Агаларов обручился с дочерью замминистра обороны Азербайджана?

По информации портала, избранницей Агаларова стала дочь заместителя министра обороны Азербайджана Фатима Садыкова. Якобы, именно ей исполнитель посвятил свою новую песню «Fatima». Сообщается, что у девушки есть профиль в Инстаграм, но его владелица закрыла аккаунт для посторонних. Сам Эмин эти слухи пока никак не прокомментировал.

Эмин Агаларов дважды был женат. Первой женой артиста стала дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. С ней певец прожил в браке 9 лет. Супруга родила ему двоих сыновей — Али и Майкла. Также в семье появилась приемная дочь Амина. После расставания с первой женой Эмин начал отношения с моделью Аленой Гавриловой, которая родила ему дочь Афину. В 2020 году Агаларов неожиданно объявил о разводе со второй супругой. Он заявил репортерам, что больше не испытывает нежных чувств к супруге и не видит смысла в продолжении отношений.