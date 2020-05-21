Алена Гаврилова эмоционально ответила на вопрос, с кем осталась их общая с Эмином Агаларовым дочь

В среду, 13 мая, 40-летний бизнесмен Эмин Агаларов сообщил о своем решении оставить супругу. Либо сама новость, либо день, когда она взорвала соцсети, неприятно удивили саму жену — 32-летнюю модель Алену Гаврилову. Около недели она хранила молчание, и вот — дала ответ на вопрос поклонников о том, с кем осталась ее дочь.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — написала она в комментариях к посту в своем блогу.

Вопрос о том, с кем именно осталась малышка, вызван тем, что после скандального расставания с женой Эмин Агаларов стал чаще показывать трогательные видео и фото с младшей дочкой.

Напомним, что об отношениях Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало известно весной 2016 года. Летом 2018-го пара сыграла свадьбу. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана, в их браке родились два сына — Али и Микаил. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом, он принял ее как родную. Помимо общей дочери с Эмином Агаларовым, у Алены Гавриловой есть сын, рожденный от миллиардера Рустама Тарико.