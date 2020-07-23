Эмин Агаларов купил для Алены Гавриловой роскошное жилье в элитном поселке

Новость о расставании бизнесмена Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой, прозвучавшая 13 мая, стала неожиданностью не только для поклонников пары, но и для самой Алены. Эмин сообщил о своем решении в соцсетях, но, как выяснилось позже, в обиде бывшую жену не оставил.

Изданию «Комсомольская правда» стало известно, что сын миллиардера Араза Агаларова купил для матери своей дочери дом стоимостью от 50 до 70 миллионов рублей, что в зависимости от курса составляет примерно миллион долларов.

«После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в поселке на Новой Риге "Миллениум парк"», — цитирует «КП» слова друга Эмина Агаларова.

Сам Эмин живет в другом элитном комплексе — «Агаларов Эстейт» на Новорижском шоссе, где жилье стоит в разы дороже. Доподлинно неизвестно, по какому поводу мужчина опубликовал в Instagram-сториз этот мем, но возможно он касается именно этой разницы: