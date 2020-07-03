Эмин Агаларов нежно поздравил бывшую жену с днем рождения

«С днем рождения, Лейла, ты настоящий друг, чудесная мама и партнер по жизни. Всегда будь счастлива — ничего не остановит тебя», — написал он.

«Какая красивая Женщина», «Она прекрасна», «Принцесса наша», «Она прелесть. Такая яркая и искренняя. Всегда улыбчивая. Поэтесса», «Какие вы тут классные», «Красивая пара», «Зря ты развелся», «Было бы лучше — половинка на всю жизнь, и были бы примером для всех», «Хорошая пара была. Лейла добрейщий души человек и красотка», «Так круто, что Вы остались в хороших отношениях с Лейлой Ханум», «Вы идеально подходите друг другу», «Какая то гармония и идиллия от фотоснимка идет... Лейла- олицетворение женственности гармонии и простой человеческой теплоты», «Вы просто созданы друг для друга! Идеальная пара! Будьте всегда вместе, пожалуйста», «Прекрасная пара. Шагайте по жизни вместе!!! Вряд ли кто-то станет для вас ближе, чем вы друг для друга. Друг и партнер — это часто бывает гораздо больше, чем просто мужчина и женщина», — обсуждают фото подписчики блога Эмина.

В середине мая бизнесмен объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой, подарившей ему дочь. Для молодой женщины это стало ударом. Позже Эмин прокомментировал свое решение. Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го.

На Лейле Алиевой Эмин был женат до Алены. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом.