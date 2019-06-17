Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи после 4 лет брака

Иск о расторжении брака поступил в Хамовнический суд Москвы 27 мая, сообщает «СтарХит». На заседании, точная дата которого пока не известна, решат, с кем останется маленькая Изабелла и как поделят имущество. После свадьбы Климова и Месхи жили в доме актрисы в Подмосковье, а потом переехали в ее столичную квартиру.

Напомним, что Изабелла стала первым ребенком для актера. Климова раньше уже дважды была замужем: за ювелиром Ильей Хорошиловым, с которым у нее есть 17-летняя дочь Елизавета. Вторым мужем актрисы стал коллега Игорь Петренко. В этом браке родились двое детей – Матвей и Корней. Союз с Петренко казался идеальным, но Екатерине надоело мириться с пагубными привычками мужа.