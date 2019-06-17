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Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи после 4 лет брака

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гела Месхи и Екатерина Климова были женаты 4 года

Фото: Starface
Еще недавно актеры уверяли, что живут в любви и согласии.

Екатерина Климова подала на развод с третьим мужем – актером Гелой Месхи. Артисты поженились в июне 2015 года. У Екатерины и Гелы есть общая дочь Изабелла. Кроме малышки, у актрисы есть еще трое детей от предыдущих браков.

Слухи о том, что в семье Климовой и Месхи не все в порядке, ходили давно. Но актеры уверяли, что их браку ничего не угрожает. Так, в одном из последних интервью Гела отмечал, что абсолютному счастью мешают плотные рабочие графики. Но даже несмотря на занятость актер старался радовать супругу сюрпризами и говорил, что живет с самой красивой женщиной в стране.

Екатерина Климова и Гоша Куценко

Иск о расторжении брака поступил в Хамовнический суд Москвы 27 мая, сообщает «СтарХит». На заседании, точная дата которого пока не известна, решат, с кем останется маленькая Изабелла и как поделят имущество. После свадьбы Климова и Месхи жили в доме актрисы в Подмосковье, а потом переехали в ее столичную квартиру.

Напомним, что Изабелла стала первым ребенком для актера. Климова раньше уже дважды была замужем: за ювелиром Ильей Хорошиловым, с которым у нее есть 17-летняя дочь Елизавета. Вторым мужем актрисы стал коллега Игорь Петренко. В этом браке родились двое детей – Матвей и Корней. Союз с Петренко казался идеальным, но Екатерине надоело мириться с пагубными привычками мужа.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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