passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Большой плачет по ней»: пользователи Сети обсуждают зажигательный танец 4-летней дочери Екатерины Климовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Екатерина Климова со старшими детьми

Фото: Instagram Екатерины Климовой

Актриса показала, как ее дочь танцует под песню Александра Реввы.

4-летняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растет очень талантливым ребенком. Девочка с удовольствием танцует и поет, а пользователи Сети умиляются, пересматривая видео, которые публикует ее звездная мама в своем блоге. «Танцуют все)», — написала Екатерина под новым роликом, в котором Белла зажигает под песню Александра Реввы (выступает под псевдонимом Артур Пирожков - прим.ред.) «Зацепила».

«Ну и танцорша Белла👏 Чувство ритма 👌👍 Большой точно плачет по ней», «У Беллы, кстати, очень широкий спектр танцевальных движений для девочки ее возраста. Надо бы ее в танцы отвести позаниматься. У нее получилось бы 100%», «Больше всего мне хлопок понравился», «Какое чувство ритма!!!», «Такая талантливая малышка!))», «Прелесть какая❤️ Прям зацепила меня», «Настроением зарядила на полную», — обсуждают видео фолловеры Климовой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!