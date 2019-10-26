«Большой плачет по ней»: пользователи Сети обсуждают зажигательный танец 4-летней дочери Екатерины Климовой

«Ну и танцорша Белла👏 Чувство ритма 👌👍 Большой точно плачет по ней», «У Беллы, кстати, очень широкий спектр танцевальных движений для девочки ее возраста. Надо бы ее в танцы отвести позаниматься. У нее получилось бы 100%», «Больше всего мне хлопок понравился», «Какое чувство ритма!!!», «Такая талантливая малышка!))», «Прелесть какая❤️ Прям зацепила меня», «Настроением зарядила на полную», — обсуждают видео фолловеры Климовой.