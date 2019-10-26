«Большой плачет по ней»: пользователи Сети обсуждают зажигательный танец 4-летней дочери Екатерины Климовой
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Фото: Instagram Екатерины Климовой
4-летняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растет очень талантливым ребенком. Девочка с удовольствием танцует и поет, а пользователи Сети умиляются, пересматривая видео, которые публикует ее звездная мама в своем блоге. «Танцуют все)», — написала Екатерина под новым роликом, в котором Белла зажигает под песню Александра Реввы (выступает под псевдонимом Артур Пирожков - прим.ред.) «Зацепила».
«Ну и танцорша Белла👏 Чувство ритма 👌👍 Большой точно плачет по ней», «У Беллы, кстати, очень широкий спектр танцевальных движений для девочки ее возраста. Надо бы ее в танцы отвести позаниматься. У нее получилось бы 100%», «Больше всего мне хлопок понравился», «Какое чувство ритма!!!», «Такая талантливая малышка!))», «Прелесть какая❤️ Прям зацепила меня», «Настроением зарядила на полную», — обсуждают видео фолловеры Климовой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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