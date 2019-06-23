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Екатерина Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода с мужем

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Актриса впервые прокомментировала свое расставание с актером Гелой Месхи.

На минувшей неделе отечественные СМИ взорвались новостью о грядущем разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Актриса подала заявление о расторжении брака спустя четыре года счастливой семейной жизни. Журналистам телеканала НТВ удалось получить первый комментарий от самой Екатерины — на вопрос о разводе актриса резко ответила: «А я тут причем?». Более того, Климова посоветовала внимательнее следить за ее творчеством и восхищаться актерской игрой.

Гоша Куценко, партнер Екатерины по спектаклю, был более расположен к общению с прессой: «Мы сегодня говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться эмоциями. Я говорю: «Катя, это правда?». Она сказала: «Да». Я могу вам сказать, что это правда». При этом актер уверен, что точку в отношениях Климовой и Месхи ставить рано: «Я думаю, они еще сойдутся».

Напомним, Гела Месхи стал третьим супругом Екатерины Климовой. В первом браке с Ильей Хорошиловым у актрисы родилась дочь Лиза. Коллеге по цеху Игорю Петренко Екатерина родила сыновей Корнея и Матвея. В 2015 году актриса вышла замуж за Гелу Месхи, а спустя три месяца после свадьбы у пары родилась дочь Бэлла.

Больше о личной жизни Екатерины Климовой вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Starface, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress

Видео: YouTube, Instagram

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