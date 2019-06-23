Екатерина Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода с мужем

Гоша Куценко, партнер Екатерины по спектаклю, был более расположен к общению с прессой: «Мы сегодня говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться эмоциями. Я говорю: «Катя, это правда?». Она сказала: «Да». Я могу вам сказать, что это правда». При этом актер уверен, что точку в отношениях Климовой и Месхи ставить рано: «Я думаю, они еще сойдутся».