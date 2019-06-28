Это официально: 33-летний Гела Месхи и 41-летняя Екатерина Климова больше не муж и жена

В пятницу, 28 июня, брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи официально прекратил свое существование. Это подтверждает запись, которая появилась на сайте Единого информационного пространства мировых судей и судов города Москвы. Заседание по гражданскому делу «о расторжении брака супругов имеющих детей» прошло 28 июня.