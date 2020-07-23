Екатерина Климова через год после развода счастлива в новых отношениях: «Не хочу делать из этого сенсацию»

42-летняя Екатерина Климова даст фору многим 20-летним красоткам: она стройная, невероятно привлекательная и талантливая. Но в личной жизни у нее не все складывается идеально. Звезда фильма «Мы из будущего» трижды была замужем, а сейчас находит себя в работе и в воспитании четверых детей.

И теперь Екатерина обмолвилась, что у нее новый роман. «Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Просто не хочу делать из этого сенсацию, — цитирует актрису «ОК!». — Я живу, занимаюсь любимым делом и ради профессии готова осваивать новые горизонты».

Кстати, именно профессиональная занятость стала причиной расставания Климовой с третьим мужем Гелой Месхи. «У меня все время забирала работа и дети. Не думаю, что мужчина был бы счастлив, если бы все время видел перед собой уставшую жену», — рассказала она в одном из интервью, хотя первоначально причину разлада с молодым супругом не называла (Гела моложе Екатерины на 8 лет, — прим. ред.).