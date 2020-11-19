«Мама-танк»: Наталья Подольская рассказала о второй беременности и помощи мужа с детьми

Наталья призналась, что вторая беременность вызывала у нее совершенно иные эмоции, нежели первая: «Второй ребенок — это совершенно другая мама. Мама-танк, мама не нервничает, она уверена в себе и знает наперед, как вести себя с малышом. Конечно, с Темой все было по-другому. Нервы, нервы и еще раз нервы. Большой страх за него, за все свои действия. А тут уже просто наслаждаешься и получаешь удовольствие».

После первых родов для нее стало стрессом то, что она оказалась буквально заперта дома. «Это было в новинку, и я, наверное, даже впала в какую-то депрессию. Теперь же я знаю, что это нормально. На какое-то время ты засядешь дома, девочка, и ничего с этим не поделать!», — поделилась она воспоминаниями.

Пандемия коронавируса и режим изоляции даже сыграли будущей матери на руку, ведь все вынуждены были сидеть дома, и у Натальи не было ощущения, что она что-то упускает. «Сейчас все в таком режиме ожидания, в режиме паузы и я в том числе. Мне кажется, это очень благоприятный момент для появления на свет малыша. Как бы то ни было, очень хочется, чтобы все это скорее закончилось, потому что страшно», — отметила Подольская.