«Мама-танк»: Наталья Подольская рассказала о второй беременности и помощи мужа с детьми
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская и Владимир Пресняков всегда мечтали о детях. Их первенец Артем родился в 2015-м, через пять лет после свадьбы родителей. Младший сын Иван, которого в семье ласково называют Ванилькой, родился 22 октября нынешнего года.
«Но я всегда хотела второго ребенка, и Володя тоже», — призналась молодая мать в интервью порталу WMJ.ru, добавив, что новость о второй беременности сделала их по-настоящему счастливыми.
Наталья Подольская добавила, что старший сын не ревнует к маленькому Ване, а умиляется, глядя на него: «Тему забавляет, что Ваня много ест, все время ест».
Владимир Пресняков, для которого Ваня-Ванилька стал третьим сыном, помогает Наталье с детьми. «Вова помогает, насколько может, и я могу обратиться к нему с любой просьбой. Само собой получилось, что он стал больше времени проводить с Темой. Так всегда бывает, когда в семье рождается второй ребенок, мамы посвящают себя ему, а папы начинают больше внимания уделять старшему. Мне нравится смотреть на них, наблюдать за их мужскими штучками», — рассказывает певица.
Наталья призналась, что вторая беременность вызывала у нее совершенно иные эмоции, нежели первая: «Второй ребенок — это совершенно другая мама. Мама-танк, мама не нервничает, она уверена в себе и знает наперед, как вести себя с малышом. Конечно, с Темой все было по-другому. Нервы, нервы и еще раз нервы. Большой страх за него, за все свои действия. А тут уже просто наслаждаешься и получаешь удовольствие».
После первых родов для нее стало стрессом то, что она оказалась буквально заперта дома. «Это было в новинку, и я, наверное, даже впала в какую-то депрессию. Теперь же я знаю, что это нормально. На какое-то время ты засядешь дома, девочка, и ничего с этим не поделать!», — поделилась она воспоминаниями.
Пандемия коронавируса и режим изоляции даже сыграли будущей матери на руку, ведь все вынуждены были сидеть дома, и у Натальи не было ощущения, что она что-то упускает. «Сейчас все в таком режиме ожидания, в режиме паузы и я в том числе. Мне кажется, это очень благоприятный момент для появления на свет малыша. Как бы то ни было, очень хочется, чтобы все это скорее закончилось, потому что страшно», — отметила Подольская.
На вопрос, почему Пресняковы не стали скрывать лицо новорожденного сына, Наталья ответила: «Мы и не скрываем лицо, но и не стремимся его показывать. Появление малыша на свет — это всегда такая эйфория, и счастьем хочется поделиться со всеми. Вот и не удержались! Мы не показывали личико Темы до года, но фотографию из роддома Вова тоже выложил. Я не схожу с ума по этому поводу ни в ту, ни в другую сторону. Время сейчас такое, это нельзя осуждать. Я считаю, что сначала нужно крестить малыша, а это традиционно происходит на 40-й день. Мы обязательно собираемся это сделать, уже назначили дату», — поделилась счастливая мать.
Полное интервью с Натальей Подольской читайте на WMJ.ru.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской и Владимира Преснякова
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!