Была на грани смерти: как Юлия Началова пережила измену Фролова со своей лучшей подругой
Фото: Starface
31 января Юлии Началовой могло бы исполнится 40 лет. Но певица ушла из жизни почти два года назад — тяжелые хронические болезни не оставили ей шанса.
Накануне юбилея артистки на «Первом канале» вышел фильм о ней. Родные и друзья Юлии рассказали о певице, о роли мужчин в ее жизни и последних днях жизни. Лариса Долина и родители артистки Виктор и Таисия Началовы заявили, что проблемы со здоровьем у Юлии начались после ее брака с Дмитрием Ланским. Он постоянно попрекал ее лишними килограммами, из-за чего Началова села на строгую диету и подорвала здоровье.
«Кто он такой? Он просто ничтожество!», — сказала Лариса Долина в эфире программы «Док-ток».
Второй брак Юлии с футболистом Евгением Алдониным был счастливым. Они растили дочь Веру, жили душа в душу. Все близкие отзываются о нем только добрыми словами.
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Именно ему пришлось сообщить Вере о смерти ее матери. Евгений встречал дочь в аэропорту после ее возвращения с классом из-за границы. «Я должен был сказать ей, — с грустью рассказал Алдонин. — У нее был ступор. Я сказал, что я ее отец и всегда буду рядом с ней».
Вера Алдонина вспоминала, что в последний раз видела маму живой до отъезда в путешествие. Это было 7 марта, и у Юлии уже сильно болела нога.
Семейная идиллия Юлии и Евгения закончилась, когда она в США познакомилась с хоккеистом Александром Фроловым и без памяти влюбилась в него. Юлия развелась с Евгением, но ради дочери они сохранили ровные отношения. Сейчас Евгений женат во второй раз и растит с супругой двоих маленьких детей. Все праздники Вера проводит с ним.
Фото: Starface
Роман с Фроловым длился пять лет и забрал у Началовой последние силы, подорвав ее здоровье. Близкие видели, что они не пара, что он ее не любит, но молчали.
«Я не имела права что-то ей говорить», — сказала Лариса Долина.
Как и в истории с первым мужем Дмитрием Ланским, отношения с Александром Фроловым закончились для Юлии изменой, слезами и критическим состоянием здоровья.
Близкие рассказали, что хоккеист изменил Юлии с ее близкой подругой, которая была женой лучшего друга самого Фролова. Во время одной из встреч эта самая подруга отметила, что у Юлии очень красивый шарф. И Началова, не задумываясь, подарила его приятельнице. А однажды, вернувшись с гастролей, увидела этот шарф дома у Фролова.
Измена и предательство близких людей спровоцировали у нее сильнейший стресс. Уровень сахара в крови певицы (она много лет болела диабетом) подскочил до критической отметки в 33 ммоль/л при норме 5,5-7,8 ммоль/л. Врачи отметили, что с таким уровнем сахара люди жить просто не могут. И Юлия едва не умерла, но выкарабкалась.
После она пролила еще немало слез из-за предателя Фролова: он требовал с нее долг в 20 миллионов рублей за часть квартиры, которая ему и не принадлежала.
Фото: Starface
Последней любовью в жизни Началовой стал судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Его она представила близким в 2018-м. Но их счастье было недолгим — через год Юлия умерла.
Неделю назад в Сети появилась информация, что уже после кончины Началовой суррогатная мать родила ей и Вячеславу сына (из замороженных яйцеклеток певицы).
После он прокомментировал факт, что стал отцом.
Фото: Starface
В студии прозвучали вопросы: почему медики не настояли на ампутации загноившегося пальца, чтобы спасти артистку? Почему не заставили ее подумать прежде всего о дочери, родителях, собственной жизни, а потом только о том, как она будет жить после операции? Медики ответили, что Юлия обо всем знала, но надеялась на выздоровление.
Фото и видео: Instagram Евгения Алдонина и Юлии Началовой, кадры программы, Starface, Anton Belitsky/ Global Look press
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