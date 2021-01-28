Была на грани смерти: как Юлия Началова пережила измену Фролова со своей лучшей подругой

31 января Юлии Началовой могло бы исполнится 40 лет. Но певица ушла из жизни почти два года назад — тяжелые хронические болезни не оставили ей шанса.

Накануне юбилея артистки на «Первом канале» вышел фильм о ней. Родные и друзья Юлии рассказали о певице, о роли мужчин в ее жизни и последних днях жизни. Лариса Долина и родители артистки Виктор и Таисия Началовы заявили, что проблемы со здоровьем у Юлии начались после ее брака с Дмитрием Ланским. Он постоянно попрекал ее лишними килограммами, из-за чего Началова села на строгую диету и подорвала здоровье.

«Кто он такой? Он просто ничтожество!», — сказала Лариса Долина в эфире программы «Док-ток».

Второй брак Юлии с футболистом Евгением Алдониным был счастливым. Они растили дочь Веру, жили душа в душу. Все близкие отзываются о нем только добрыми словами.