После смерти Юлии Началовой суррогатная мать тайно родила ей сына

Примечательно, что родители Юлии, воспитывающие ее дочь Веру, ни разу не обмолвились, что у них есть еще и внук. Возможно, они и сами не знали о существовании малыша.

Напомним, Юлия Началова скончалась из-за осложнения хронических болезней, одной из которых была подагра, от которой певица страдала с юности. После ее смерти на семейном совете решили, что ее дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным будет жить с бабушкой и дедом.

Личная жизнь певицы была непростой. В 2001 году в возрасте 20 лет она вышла замуж за солиста популярной тогда группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Через три года семья распалась. Фанаты певицы уверены, что болеть Юлия начала именно во время первого брака. Якобы Ланской постоянно заставлял ее худеть, что было для нее настоящим испытанием. После смерти артистки на Дмитрия обрушилась волна критики, и он в грубой форме попросил всех оставить его в покое.

Вторым супругом и отцом дочери Веры стал футболист Евгений Алдонин. Этот брак продлился пять с половиной лет. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения.

После у Началовой был роман с хоккеистом Александром Фроловым. Их разрыв сопровождался скандалами вокруг покупки элитной недвижимости и долга спортсмена в 20 миллионов рублей, которые он, по словам Началовой, ей не вернул.

Последнего избранника, судью из Нижнего Новгорода Вячеслава Кудрю, Юля представила за год до своей смерти.

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