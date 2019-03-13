Началова слегла из-за многомиллионного судебного иска на нее от бывшего гражданского мужа?

Тем временем авторам Telegram-канала Mash стало известно, что Началова могла оказаться в больнице из-за сильного стресса — предположительно, накануне она получила повестку в суд, а исковое заявление написал ее бывший гражданский супруг Александр Фролов.

Певица и хоккеист не поделили квартиру в Москве, в которой жили вместе. «В 2015-м Фролов пытался половину квартиры выкупить — отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар», — сообщают авторы канала. Сам хоккеист пока не комментирует ситуацию.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram