Бойфренд Юлии Началовой впервые рассказал об их сыне-малютке
Фото: Starface
Судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря рассказал о ребенке от покойной певицы. Мечта Юлии Началовой стать мамой сбылась уже после ее смерти. В январе стало известно, что у певицы уже после смерти родился сын. Как выяснилось из программы «Ты не поверишь!», Юлия еще при жизни заморозила яйцеклетки, потому что давно мечтала родить второго ребенка, но не была уверена, что сможет выносить малыша самостоятельно. После ухода из жизни поп-звезды ее возлюбленный воспользовался услугами суррогатной матери.
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
О ребенке Вячеслава стало известно после дня рождения дочери Началовой. Вере Алдониной исполнилось 14 лет, свой праздник она отметила в итальянском ресторане вместе с папой, его новой женой, родителями Юлии и ее возлюбленным. Вячеслав на празднике был с маленьким ребенком, которого именинница часто обнимала и целовала. Как оказалось, это был малютка-брат девочки.
Судья пока осторожно говорит о рождении сына. В беседе с корреспондентом программы юрист сообщил, что он не женился после смерти Юлии. Он подтвердил факт рождения сына в ответ на поздравления: «Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына, сказать не могу. Юли уже больше нет».
К слову, недавно мы писали, что за школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год. Мать ушедшей из жизни певицы Таисия Началова рассказала в социальной сети, где учится ее внучка.
Фото и видео: Instagram
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