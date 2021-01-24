Бойфренд Юлии Началовой впервые рассказал об их сыне-малютке

О ребенке Вячеслава стало известно после дня рождения дочери Началовой. Вере Алдониной исполнилось 14 лет, свой праздник она отметила в итальянском ресторане вместе с папой, его новой женой, родителями Юлии и ее возлюбленным. Вячеслав на празднике был с маленьким ребенком, которого именинница часто обнимала и целовала. Как оказалось, это был малютка-брат девочки.

Судья пока осторожно говорит о рождении сына. В беседе с корреспондентом программы юрист сообщил, что он не женился после смерти Юлии. Он подтвердил факт рождения сына в ответ на поздравления: «Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына, сказать не могу. Юли уже больше нет».

К слову, недавно мы писали, что за школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год. Мать ушедшей из жизни певицы Таисия Началова рассказала в социальной сети, где учится ее внучка.